Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu 

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a, Dominik Cumhuriyeti B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Elias R. Seruelle ve Arjantin B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Jorge A. Mastropietro ayr\u0131 ayr\u0131 g\u00fcven mektubunu takdim etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-G\u00fcven mektubu takdiminden genel ve detaylar\nANKARA (DHA)PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweeti\u0130zmir'de askeri birlikte e\u011fitim kazas\u0131: 1 \u015fehit, 1 yaral\u0131 (2)Postac\u0131lardan k\u0131yas\u0131ya m\u00fccadele
Okuyucu Yorumları 0 yorum