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Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:40 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elias R.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ayrı ayrı güven mektubunu takdim etti.

Görüntü dökümü

-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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