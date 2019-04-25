Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu 

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan'a, Dominik Cumhuriyeti B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Elias R. Seruelle ve Arjantin B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Jorge A. Mastropietro ayr\u0131 ayr\u0131 g\u00fcven mektubunu takdim etti.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNER Unutkanl\u0131k m\u0131 yoksa depresyon mu?Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, K\u0131rg\u0131zistan B\u00fcy\u00fckel\u00e7isini kabul ettiCHP'li \u00d6ztrak: Ekonomi \u00fczerindeki ku\u015fku bulutlar\u0131 da\u011f\u0131t\u0131lmal\u0131d\u0131r