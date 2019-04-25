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Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu 

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elias R.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ayrı ayrı güven mektubunu takdim etti.

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Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu 
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