Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu 

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan'a, Dominik Cumhuriyeti B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Elias R. Seruelle ve Arjantin B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Jorge A. Mastropietro ayr\u0131 ayr\u0131 g\u00fcven mektubunu takdim etti.Amerika\u2019n\u0131n kendi halk\u0131 \u00fczerinde yapt\u0131\u011f\u0131 bu deneyler t\u00fcylerinizi diken diken edecek!Erdo\u011fan'a Dominik Cumhuriyeti B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi ile Arjantin B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi'nden g\u00fcven mektubu\u00a0Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, K\u0131rg\u0131zistan B\u00fcy\u00fckel\u00e7isini kabul etti