Erdoğan'a göre Türkiye'de yaşamını yitirenlerin yüzde 70'i AKPli

Bu açıklamaya göre Türkiye’de yaşamını yitirenlerin yüzde 70‘i AKPli.AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan "Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Türk basınında yer alan bazı haberlerlerde, AKP'nin 2018 Ağustos ayından beri üye sayısının 788 bin azalarak 9,93 milyon kişiye gerilediği ifade edilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018 yılına ait ölüm istatistiklerine bakıldığında 2018 yılında 426 bin 106 kişi yaşamını yitirdi. TÜİK'e göre 2017 yılında ise 426 bin 504 kişi hayatını kaybetti.

2018 yılı verilerinin detaylarına bakıldığında ise yaşamını yitiren kişilerin 215 bin 874'ünün 75 yaş ve üzeri, 302 bin 938 kişinin ise 65 yaş ve üzeri olduğu görülüyor.

Verilere göre 2018 yılında siyasi parti üyesi olma yaşı olan 18 yaş ve üzeri 406 bin 683 kişi yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre bir hesap yapıldığında bir yılda yaşamını yitiren kişilerin yüzde 70'inin AKP üyesi olması gerekiyor.

SSB/GA

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