HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'a hakaretten 5 CHP'li hakkında suç duyurusu

Erdoğan'a hakaretten 5 CHP'li hakkında suç duyurusu

27.05.2020 19:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakaret ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu CHP'lilerden Karabağlar İlçe Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltına alındı.

Koyurga kısa bir sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Karabağlar İlçe Meclis Üyesi ve CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Temsilcisi Dila Koyurga, 2013 yılında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Koyurga'nın ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Koyurga'nın serbest bırakıldığını Twitter hesabından duyurdu.

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Koyurga'nın ortaya çıkan paylaşımlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda "şüphelinin TCK'nın 125/1-2-3-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla Kamu Görevlisine Hakaret suçu gereğince hakkında soruşturma yapılıp hakkında kamu davası açılması" talep ediliyor.

İl Başkanı: Troller iş başında

Koyurga'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Twitter hesabından "trollerin iş başında olduğunu ve CHP'li gençlerin marjinalize ederek karalamaya çalıştıklarını" ve Koyurga'nın 18 yaş altında olduğu sırada attığı iddia edilen tweetlerle ilgili inceleme başlatıldığını" mesajını da paylaştı.

Erdoğan'ın avukatı: Tweetler kayıt altında

Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğal İnal da Twitter hesabından "Koyurga'nın tüm tweetlerinin şikayet üzerine savcılık talimatıyla kolluk tarafından kayıt altına alındığını" mesajını paylaştı. İnal ayrıca CHP Karabağlar eski Gençlik Kolları Başkanı ve halen İl Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Gürboğa hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor.

Eski CHP yöneticisi Banu Özdemir tutuklanmıştı

İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısının çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de hafta başında tutuklanmıştı.

DHA,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsiCHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Babacan'dan Bahçeli'ye sert cevap: Deli saçması

Babacan'dan Bahçeli'ye sert cevap: Deli saçması

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

O ilimizde tarihi 25 Mayıs! En soğuk gün...

Diğer Haberler
Mardin’de cinayet zanlısı sahte kimlikle bayramlaşırken yakalandı

29 yıl hapis cezası çıktı! Bayramlaşırken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davasında CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti! Pahalıya mal oldu

Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti! Pahalıya mal oldu

Bursa'da kafa kafaya facia! Otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yaralı

Kafa kafaya facia! Otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yaralı

Korkunç olay! Hastanede yatarken refakatçi olan babasını öldürdü

Hastanede korkunç olay! Refakatçi olan babasını öldürdü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte havalimanlarında uygulanacak tedbirler

İşte havalimanlarında uygulanacak koronavirüs tedbirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.