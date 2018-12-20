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Erdoğan'a hakaretten yargılanan 4 CHP'liye hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 17:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan CHP İl Gençlik Kolları üyesi 4 kişi, 11'er ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan CHP İl Gençlik Kolları üyesi 4 kişi, 11'er ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.
16 Nisan Referandumu'nda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına tepki gösteren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, Erdemli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Kamil Çağlayan ve üyeler Fırat Yıldız ile Mehmet Reyhan hakkında Mersin 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında 4 CHP'liye 11'er ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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