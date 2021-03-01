Erdoğan’a Hakaretten Yargılanan Akpınar ve Gezen Beraat Etti

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 78 yaşındaki Müjdat Gezen ve 80 yaşındaki Metin Akpınar, bugün beraat etti. İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, iki sanatçının cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı Gökhan Bakaner, 21 Aralık 2018 tarihinde Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası programında ‘‘Her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar’’ diyen Metin Akpınar ile ‘‘ ‘Haddini bil’, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi sözlerini söylüyorum. Kadıköy halkı için ne dediyse ezberledim, aynısını söylüyorum’’ diyen Müjdat Gezen’in cumhurbaşkanına hakaret ettiklerini söyledi. ‘‘Faşizm bir yönetim biçimi, faşist demek hakaret değil’’ Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in katılmadığı celsede savcının mütalaası sonrası söz alan Akpınar’ın avukatı Köksal Bayraktar, faşizmin bir yönetim şekli olduğunu söyleyerek birine faşist demenin hakaret olmayacağını söyledi ve müvekkilinin beraatini istedi.

Gezen’in avukatı Celal Ülgen ise müvekkilinin cumhurbaşkanını hedef almakla birlikte ‘‘haddini bil’’ demenin bir suç teşkil etmediğini savunarak Müjdat Gezen’in tahliyesini talep etti. Bu ifadelerden sonra beş dakika ara veren 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Zuhal Kasım Sağlam, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında beraat kararı verdi. Celal Ülgen: ‘‘Aslında bu dava hiç açılmamalıydı’’ Duruşma sonrası adliye sınırları içinde açıklama yapmak yasak olduğu için yakınlardaki bir otoparkta gazetecilere açıklama yapan avukatlardan Celal Ülgen, siyasetin yargı üzerindeki gölgesinin sürdüğünü belirtti. Ülgen, ‘‘Hani bir zamanlar ‘Berlin’de hakimler var’ deniyordu da şimdi de ‘Türkiye’de yargıçlar var’ diyebiliyor muyuz? Hala ‘Türkiye’de yargıçlar var’ diyemiyoruz. Yargının üzerinde siyasi iktidarın gölgesi hiç geçmedi. Aslında biz burada hiç olmamalıydık, bu dava hiç açılmamalıydı. Bu davanın açılması Türkiye üzerinde yurtdışında büyük problemler yarattı. Türkiye’de ne yazık ki özgürlükler tam olarak kullanılmıyor. Bir beraat kararı sonrasında bunları açıklamanın daha gerçekçi olacağını düşündüğüm her şeyi beraat kararına bağlayıp güllük gülistanlık bir Türkiye’ye girilmediğini anlatmak istedik Türkiye’nin hızla normalleşmeye ihtiyacı var. Türk yargısının bağımsız olmasına ihtiyacı var. Savcıların ve hakimlerin Bangalore Yargı Etiği Kuralları’na uyma zorunluluğu var. Fakat ne yazık ki Demokles’in kılıcı gibi cumhurbaşkanına hakaret suçu ülkemizde bütün muhalefetin aydınların düşünürlerin, çizerlerin, üretenlerin üzerinde sallanmaktadır’’ dedi.