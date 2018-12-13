Erdoğan'a Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'tan güven mektubu

ANKARA (DHA)- CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan'a, \u00c7ad B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Adoum Dangai Nokour Guet ve Kosta Rika B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Gustavo Campos Fallas g\u00fcven mektubu sundu.PARTNER\u015eok gelenek! Anneler, k\u0131zlar\u0131n\u0131n bekaretlerini kaybetmesini izliyor!Erdo\u011fan'a, \u00c7ad ile Kosta Rika B\u00fcy\u00fckel\u00e7ilerinden g\u00fcven mektubuY\u0131ld\u0131r\u0131m, Libya Y\u00fcksek Devlet Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Halid el-Mi\u015fri ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc
Okuyucu Yorumları 0 yorum