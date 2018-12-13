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Erdoğan'a Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'tan güven mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2018 19:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet ve Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas güven mektubu sundu.

ANKARA (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet ve Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas güven mektubu sundu.

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