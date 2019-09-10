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Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay Eskişehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timine yasa dışı mühimmat verdiği tespit edilen, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır (29) Eskişehir'deki evinde gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA) - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timine yasa dışı mühimmat verdiği tespit edilen, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır (29) Eskişehir'deki evinde gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2017'nin Nisan ayındaki 689 No'lu KHK ile görevinden ihraç edilen astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliği'nden yasa dışı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. İzmir'den hakkında gözaltı kararı verilen Özkır, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Abdülkadir Özkır'ın, işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

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