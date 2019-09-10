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Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren eski astsubay Eskişehir'de yakalandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

'MAHREM İMAM'LARLA BAĞLANTILARI SAPTANMIŞ FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden ve İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden yola çıkan time yasa dışı olarak mühimmat veren, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır'ın (29), 'mahrem imam'larla bağlantılarının tespit edildiği belirtildi.

'MAHREM İMAM'LARLA BAĞLANTILARI SAPTANMIŞ
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden ve İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden yola çıkan time yasa dışı olarak mühimmat veren, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır'ın (29), 'mahrem imam'larla bağlantılarının tespit edildiği belirtildi. Hakkında bugüne kadar adli işlem yapılmayan eski astsubayın, mühimmat verme yetkisinin de bulunmadığı ortaya çıktı. Özkır'ın Eskişehir'den İzmir'e getirileceği ve hakkındaki yasal işlemlerin burada yapılacağı belirtildi. Emniyet yetkilileri, suikast girişimi gecesine dair önemli sürecin açığa çıkarıldığını kaydetti.
SUİKAST TİMİNİN CEZALARI ONANMIŞTI
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi üyeleri, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nce de aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen ceza kararları, hukuka uygun bulundu. Son olarak temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi de FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezalarını onadı. Sadece Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı'ya 'suça yardım'dan verilen 18 yıl hapis cezası az bulunup bozulurken, davada asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine karar verildi.

Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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