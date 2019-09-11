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Erdoğan'a suikast timine nühimmat veren darbeci astsubay, sağlık kontrolünde

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden ve İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden yola çıkan time yasa dışı olarak mühimmat veren, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır (29), gece saatlerinde İzmir'e getirildi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden ve İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden yola çıkan time yasa dışı olarak mühimmat veren, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır (29), gece saatlerinde İzmir'e getirildi. Özkır, sağlık kontrolüne götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2017'nin Nisan ayındaki 689 No'lu KHK ile görevinden ihraç edilen astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No'lu Cephaneliği'nden yasa dışı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris giden MAK timine mühimmat verdiği tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. İzmir'den hakkında gözaltı kararı verilen Özkır, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

İZMİR'E GÖNDERİLDİ

Dün, Eskişehir Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlanan Özkır, gece saatlerinde havayoluyla İzmir'e gönderildi. Yeşilyurt'taki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Özkır, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden ve İzmir'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden yola çıkan time yasa dışı olarak mühimmat veren, meslekten ihraç edilmiş astsubay üstçavuş Abdülkadir Özkır'ın (29), 'mahrem imam'larla bağlantılarının tespit edildiği belirtildi.

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