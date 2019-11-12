Erdoğan’a yanıt: Ekonomik olarak bize muhtaçsınız

CDU’lu Norbert Röttgen Türkiye’nin ekonomik olarak ayakta kalabilmek için Avrupa’ya muhtaç olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye’nin Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırıma hazırlanan Avrupa ülkelerini, bir kez daha IŞİD'lileri göndermekle tehdit etmesi Almanya'da tepki çekti.

İktidardaki koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış politika sözcüsü Norbert Röttgen, Avrupalılar ve Almanlar olarak şantajı bir ilişki türü olarak kabul etmediklerini belirterek "Bu düzeyde hiçbir şekilde muhatap olmayacağımızı Erdoğan'a açıkça göstermeliyiz" dedi.

Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Röttgen, Türkiye ile Avrupa ve Almanya arasında şantajlık bir durum bulunmadığını kaydederek "Orta ve Yakın Doğu’ya açılan kapı olarak Türkiye’ye stratejik ilgimiz bulunmakta. Bunu gizlemiyoruz da. Ama aynı zamanda Türkiye'nin de ekonomik olarak ayakta kalabilmek için Avrupa ve Almanya’ya muhtaç olduğu bir o kadar açıktır" diye konuştu. Bu nedenle Türkiye ile tek taraflı bir bağımlılık ilişkisi değil, çok yönlü çıkarların söz konusu olduğuna işaret eden Röttgen, "Almanya ve Avrupa’nın Erdoğan’ın provokasyonlarına ya da aklını çelmesine izin vermemesi gerektiğini" vurguladı.