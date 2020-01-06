-
-
HABER
-
Güncel
-
Erdoğan:"Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır."
Erdoğan:"Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
06.01.2020 14:57 |
Son Güncelleme
Erdoğan:"Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk. Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır."
Okuyucu Yorumları 0 yorum