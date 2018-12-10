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Erdoğan'dan "10 Aralık İnsan Hakları Günü" mesajı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 17:35 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bir İnsan Hakları Günü'nü daha, maalesef Suriye'den Irak'a, Arakan'dan Filistin'e kadar gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde yaşam hakkı dâhil en temel insan haklarının hiçe sayıldığı, Yemen'de yüzbinlerce çocuğun menfaat çatışmasına kurban edildiği bir dönemde karşılıyoruz.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bir İnsan Hakları Günü'nü daha, maalesef Suriye'den Irak'a, Arakan'dan Filistin'e kadar gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde yaşam hakkı dâhil en temel insan haklarının hiçe sayıldığı, Yemen'de yüzbinlerce çocuğun menfaat çatışmasına kurban edildiği bir dönemde karşılıyoruz. İnsanlık adına utanç verici bu tablo bize, uluslararası toplumun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temsil ettiği ilkeleri ve hassasiyetleri yerleştirme hususunda halen alması gereken çok ciddi mesafe olduğunu gösteriyor. Çıkarı, insan hayatının üstünde gören, terör örgütleri arasında ayrım yapan, zalimin ve mazlumun kimliğine göre tavır belirleyen zihniyet, yüz milyonlarca insanın nazarında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de anlamsızlaştırmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Aralık İnsan Hakları Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 70'inci yıldönümü münasebetiyle vatandaşlarımın ve tüm dünyanın İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyorum. Bir İnsan Hakları Günü'nü daha, maalesef Suriye'den Irak'a, Arakan'dan Filistin'e kadar gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde yaşam hakkı dâhil en temel insan haklarının hiçe sayıldığı, Yemen'de yüzbinlerce çocuğun menfaat çatışmasına kurban edildiği bir dönemde karşılıyoruz. İnsanlık adına utanç verici bu tablo bize, uluslararası toplumun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temsil ettiği ilkeleri ve hassasiyetleri yerleştirme hususunda halen alması gereken çok ciddi mesafe olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi küresel güvenlik, barış ve istikrarı korumakla mesul yapıların sergiledikleri acziyet, insan hakları ihlallerinin bu derece yaygınlaşmasının en önemli sebeplerindendir. Nitekim uluslararası toplumun suskunluğundan cesaret alan İsrail, Filistin topraklarındaki işgal, tehcir ve zulüm politikalarına pervasızca devam edebilmektedir. Çıkarı, insan hayatının üstünde gören, terör örgütleri arasında ayrım yapan, zalimin ve mazlumun kimliğine göre tavır belirleyen zihniyet, yüz milyonlarca insanın nazarında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de anlamsızlaştırmaktadır. Bu süreçte Türkiye, yurtdışında komşularından başlayarak küresel ölçekte adaletin tecellisi için mücadele ederken, yurtiçinde de demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için kapsamlı reformlara imza atmıştır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tesisi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının getirilmesi, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayan pek çok yasağın kaldırılması, son 16 yılda hayata geçirilen devrim niteliğindeki adımlardan sadece bir kısmıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlanmasıyla, ülkemizin reform iradesi ve kararlılığı daha da güçlenmiştir. Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ruhuna uygun şekilde, tarihinden ve kadim değerlerinden ilham alarak, önümüzdeki dönemde de vatandaşlarının özgürlük alanlarını genişletmeye devam edecektir. Bu düşüncelerle, vatandaşlarımın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü bir kez daha kutluyor, tüm dünyada barış, adalet ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum."

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