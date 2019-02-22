HABER

Erdoğan'dan "100. Yıl Kutlamaları" Genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 07:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle tüm yurt genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin genelge yayımladı - Kutlamalar kapsamında İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri gerçekleştirilecek - Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle tüm yurt genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek.

Buna göre, 100. yıl kutlamalarına ilişkin etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek.

Kutlamalar kapsamında yapılacak spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar ve benzeri her türlü sportif faaliyetler Gençlik ve Spor Bakanlığınca, kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecek. Diğer faaliyetler ise ilgili bakanlıklar ve valiliklerin koordinasyonunda yapılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili bakanlıklarca karşılanacak.

İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da yapılacak etkinlikler için ilgili bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk, hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.

- "100. yıl logosu" tüm resmi yazışmalarda kullanılacak

Yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, 100. yıl kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak hazırlanacak.

Belirlenen 100. yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak.

Kutlamalar kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilecek.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var
Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
100. yıl 19 mayıs 1919 cumhurbaşkanı Gençlik ve Spor Bakanlığı genelge Kültür ve Turizm Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

G.Saray Benfica'yı salladı ama yıkamadı

G.Saray Benfica'yı salladı ama yıkamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Dikkat! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Dikkat! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Erdoğan duyurdu! 81 ile yazı gönderildi

Erdoğan duyurdu! 81 ile yazı gönderildi

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak, logo hazırlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Seyir halindeki araç bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Haliç Köprüsü'nde zincirleme kaza! 3 yaralı

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.