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Erdoğan’dan, 105 yaşındaki hafız Nazırlı’ya özel hediye

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’de sadece Topkapı Müzesi’nde olan Kur’an-ı Kerim’den kendisine hediye ettiğini belirten 105 yaşındaki Kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı, “Böyle bir Cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor, bunun kıymetini bilmeliyiz” dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da partisinin mitingi sonrasında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde ikamet eden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı’yı ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’de sadece Topkapı Müzesi’nde olan Kur’an-ı Kerim’den kendisine hediye ettiğini belirten 105 yaşındaki Kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı, “Böyle bir Cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor, bunun kıymetini bilmeliyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’da partisinin mitingi sonrasında merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi’nde ikamet eden kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı’yı ziyaret etmişti. Erdoğan’ın, Hafız Nazırlı’yı 4’üncü kez ziyaret ettiği ve bu ziyaretinde Türkiye’de sadece Topkapı Müzesi’nde bulunan özel hazırlanan Kur’an-ı Kerim’den hediye ettiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı, “Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever. Bu 4’üncü gelişi, biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye’ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye’de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor” dedi.

"Dünyada var mı bilmiyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki sene önce geldiğinde de kendisine Kur’an-ı Kerim hediye ettiğini anımsatan Hafız Nazırlı, “Şimdi de büyük bir Kur’an-ı Kerim getirdi. Dünyada var mı yok mu onu bilmiyorum. Türkiye’de yok, bir tane yazılmış. O da Topkapı Müzesi’ndedir. Ben de o zaman gidip görmüştüm. Şimdi de Cumhurbaşkanımız bize hediye getirdi. Çok memnun oldum” diye konuştu.

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