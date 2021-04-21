Erdoğan’dan "128 milyar dolar nerede?" sorusuna cevap

Erdoğan, "128 milyar dolar ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir" dedi.Merkez Bankası döviz rezervlerindeki kayba ilişkin muhalefetin ortaya attığı "128 milyar dolar nerede?" sorusuna istinaden son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan AKP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "CHP’nin 128 milyar dolar nerede yalanı" olarak nitelediği rezerv tartışmasına dair "Nereye harcandı diye yaygarası yapılan 128 milyar dolar, ne buhar olmuştur, ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası, ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır" şeklinde konuştu.

Son 2 yılda 165 milyar dolar

Erdoğan "Son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak, tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı" dedi.