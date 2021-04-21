Erdoğan’dan “128 Milyar Nerede?” Sorusuna Videolu Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin Merkez Bankası’nın rezerviyle ilgili olarak “128 milyar dolar nerede?” sorusuyla yürüttüğü kampanyaya karşı “yalanlama” amaçlı kısa bir video yayınladı. Erdoğan video kaydında dövizin piyasa dolaşımında olduğunu söyledi. Erdoğan’ın TBMM’de AKP Parti Grubu’nda yaptığı konuşmada da, ana muhalefet partisi CHP başta olmak üzere muhalefet partileri tarafından “128 milyar dolar nerede?” sorusuyla Merkez Bankası’nın döviz alış ve satış işlemlerini gündeme taşıyan kampanyasından rahatsızlığı ön plandaydı. Kürsü konuşmasını önemli ölçüde 128 milyar dolar meselesine ayırdığı gözlemlenen Erdoğan, iletişim stratejisi açısından bugüne kadar yanıt vermemeyi tercih ettiği muhalefet kampanyasıyla ilgili yanıt verme kararı aldığını açıklayarak, “CHP’nin 128 milyar dolar yalanı” başlıklı videoyu izlettirdi. CHP’nin dış güçlerle birlikte Türkiye’ye zarar verdiği suçlamasını yineleyen Erdoğan, “128 milyar dolar nerede?” sorusuyla ilgili olarak Corona virüsü salgınındaki sıkıntılarla birlikte Türkiye’nin “ekonomik virüsün” etkisi altına alınmak istendiğini iddia etti.

“Esasen ortada gerçekten 128 milyar doların akıbetini anlama arayışı olmadığı için söylenen sözlerde doğru olan hiçbir şey de yoktur. Ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru, ne de bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. Baştan sona yanlış. Baştan sona cehalet” diyen Erdoğan, CHP’nin Türkiye’de çok derin ve keskin bir ekonomik kriz yaşanması ve ardından da siyasi değişime maruz kalması için fiilen beşinci kol faaliyeti yürüttüğünü öne sürdü. Corona virüsü salgınında günlük tabloda üç yüzü aşkın ölüm yaşanması dolayısıyla yapılan “tam kapanma” çağrısıyla ilgili üstü kapalı suçlamada bulunduğu gözlemlenen Erdoğan, “Her sosyal ve siyasi çalkantıda ‘Ekonomiyi durdurun’ çağrıları yapan bu yıkım ekibini milletimiz çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. CHP’nin etrafında kümelenen bu ekip son günlerde yine, yurt dışındaki ve yurt içindeki yatırımcıları ürkütmek, milletimizin moralini bozmak, girişimcilerimizi tereddüde sürüklemek için dört bir koldan çalışıyor” suçlamasında bulundu.

Başbakanlığı döneminde, görevi devraldığında Merkez Bankası’nın 27,5 milyar dolar olan döviz rezervini görevden ayrıldığında 135 milyar dolara yükseltmiş olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı’na bağlı polis güçlerince müdahalede edilmekte olan ve savcılıklarca soruşturma açılan “128 milyar dolar nerede?” yazılı kampanyaya katılanlardan bir kısmını gülerek bir kısmını üzüntüyle izlediğini ifade etti. Merkez Bankası’nın işlemlerini açıklamaya çalıştı “Aslına bakarsanız ortada 128 milyar dolar diye bir rakam, gerçekle ilişkisi olan bir rakam yok” diyen Erdoğan, Merkez Bankası işlemleriyle ilgili detaylı şekilde şunları açıkladı: “Merkez Bankası 2019 ve 2020 yıllarında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve özellikle salgının yol açtığı zorlu süreci yönetmek için çok ciddi döviz işlemleri yürütmek mecburiyetinde kalmıştır. Bilhassa 2020 yılı dünyayla birlikte ülkemizde de gerçekten sıkıntılı geçmiştir. Çeşitli ülkelerin salgınla mücadele için aldıkları mali tedbirlerin toplamı 16 trilyon doları, merkez bankalarının bilanço genişlemeleri de 10 trilyon doları bulmuştur. Bu çalkantılı ekonomik iklim, elbette ülkemizi de olumsuz etkilemiştir. Cari açığımız negatif yönde artarken turizm gelirlerimiz düşmüştür. Yabancı sermaye çıkışı ve reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltma gayretleri döviz talebini artırmıştır. Böyle dönemlerde vatandaşlarımızın tasarruflarını döviz ve yine dövizle alınan altına yönlendirmeleri de ilave bir talep ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece dört kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.”

Bu işlemleri Merkez Bankası’nın bir süredir ihale yoluyla değil, “Asya piyasalarından Türkiye’ye yönelik gece yarısı operasyonlarını önlemek için 24 saat esasına göre çalışan piyasa yapıcısı bankalar eliyle yürüttüğünü” söyleyen Erdoğan, “Piyasa, döviz talebini kendi içinde karşılayabiliyorsa Merkez Bankası’na ihtiyaç kalmaz. Nitekim geçtiğimiz haftalarda, yaklaşık 15 milyar dolarlık böyle bir işlem, Merkez Bankası’na ihtiyaç kalmadan, piyasanın kendi dinamikleri içinde gerçekleşmiştir” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Yaygarası yapılan 128 milyar dolar ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birilerinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası, ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır. Günün sonunda ise ekonomik işleyişin tabii sonucu olarak bu paranın çok önemli bir kısmı yeniden Merkez Bankası rezervine geri dönmüştür. Üstelik Merkez Bankası bu işlemleri yaparken zarar bir yana, son iki yılda 98 milyar lira kar etmiş ve bunu da Hazine’ye aktarmıştır” açıklaması yaptı.

CHP’yi bilinçli şekilde yalan söylemekle itham etmeye devam eden Erdoğan, “Karşımızda, yalan ve iftira üzerinden yürüttükleri kirli kampanyaya, ülkenin ve milletin geleceğini ilgilendiren en hayati meseleleri bile meze etmekten çekinmeyen, gözü dönmüş, kalbi kararmış bir güruh var. Mezeyle araları iyidir. Peki, buna rağmen biz bu açıklamalara niçin ihtiyaç duyuyoruz? Ola ki bu sefil kampanya karşısında tereddüde düşen, yüreği yaralanan, kafası bulanan vatandaşlarımız varsa, işte onların kafalarındaki soruları birinci elden gidermek istiyoruz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu: “Merkez Bankası değil Hazine mi satış yaptı?” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, dünkü grup konuşmasında “128 milyar dolar nerede?” sorusuna odaklanmış ve parti kampanyasına yönelik yasaklama girişimlerini, polis müdahalesini eleştirmişti. “128 milyar dolar arka kapıdan birilerine peşkeş çekildi. Arka kapıdan kodamanlara sattılar. Milletime söz veriyorum; sandık gelecek iktidar olacağız, 128 milyar doların hesabını soracağım” diyen Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın döviz satış ve alım işlemiyle kayıp oluştuğunu vurgulayan açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın rezerviyle ilgili durumu “128 milyar doların nereye gittiğini şu ana kadar bilmiyoruz. 1. sorunun cevabını aldık. Bu satış hangi yöntemle yapıldı. Şimdiki Merkez Bankası Başkanı, çıktı açıkladı. 21 Şubat 2017 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında bir protokol yapıldı ve o protokole göre satıldı dedi. Bu protokolü dayandırdıkları kanun var. Onu da açıkladı. Ama o kanunun ikinci maddesi, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanunun ikinci maddesi, 2018 yılında iptal edildi. İptal edildi ama satışlar devam ediyor. Öyle tahmin ediyoruz, bilmiyoruz. Şu anda kanunsuz bir protokol. Yasal tabanı, yasal dayanağı yok. Bakıyoruz Merkez Bankası bu işin içinde yok” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bu olayı örtmek için, emekli amiraller darbe yapıyor mizansenini koydular ortaya. 80 yaşındaki amirale kelepçe taktılar. Yetmedi arkasından da, benim ve arkadaşlarım için dokunulmazlığın kaldırılmasını istediler. Erdoğan, kiminle gelirsen gel, vız gelir tırıs gider. Troll ordusu görevlendirmiş, beni sözde karalayacaklar. Kiminle gelirsen gel, nasıl gelirsen gel, hesabını soracağım. Fakir fukaradan çalınan, o gençlerden çalınan bütün hakları aynen iade edeceğim. Yiğide savaş bayramdır diyorum” tepkisini de paylaştı Akşener: “Rezerv bugün ekside, yazıklar olsun” İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, bugünkü parti grup konuşmasında, Merkez Bankası’nın rezerviyle ilgili tartışmayı değerlendirdi. Akşener, “Siz, iktidarın meseleyi, Agatha Christie romanına çevirme gayretine bakmayın. Ben size, kayıp 128 milyar doların ardındaki gizemi kısaca özetleyeyim: Ekonominin İnek Şaban’ıyla Badi Ekrem’i, el ele verip, döviz kurunu baskılamak için, hazinemizdeki dövizi sattı. Üstelik bu, pandemi döneminde olmadı. Daha 2019 Mart’ındaki yerel seçimlerin öncesinde, dövizin yükselişini durdurmak gibi, siyasi bir amaçla satmaya başladılar. Bir puan faiz artırmamak için, sattılar da sattılar. Sonunda ne oldu? Ne faizi tutabildiler, ne de dövizi tutabildiler” diye konuştu.

“Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan’ın becerikli ellerinde, memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu” diyen Akşener, Corona virüsü salgınında Çin’den sipariş edildiği açıklanan 74 milyon doz aşının halen gelmediğine de işaret etti. Akşener, “Gri pasaportla yurtdışına gönderilen, belediye görevlileri kayıp. Ege’de adalar, Mısır’da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken, 128 milyar dolarlık rezerv kayıp. Kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp. Milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp. Milletimiz için hak kayıp, hukuk kayıp, huzur kayıp. Kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp. Ahlak kayıp, vicdan kayıp, ciddiyet kayıp. 128 milyarı kaybeden, Powerpoint sunumlarının efendisi Damat Bakan da kayıp. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, milletimiz, “128 milyar doların” akıbetini soruyor. O nedenle, biz de, 9 Ocak’tan beri, her fırsatta, her mecrada, aynı soruları soruyoruz. ‘Millet bunca zorlukla mücadele ederken, siz 128 milyar doları ne yaptınız’ diyoruz. ‘Neden sattınız?’ diyoruz.