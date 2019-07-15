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Erdoğan'dan 15 Temmuz buluşmasına davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 18:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Milletimizi, 3 yıl önceki çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için milleti, saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmaya davet etti.

Erdoğan, Twitter'daki hesabından, 16 Temmuz 2016'da saat 00.38'de attığı "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum." şeklindeki mesajını tekrar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni paylaşımında, "Milletimizi, 3 yıl önceki bu çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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