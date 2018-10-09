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Erdoğan’dan AB konusunda referandum çıkışı

09.10.2018 05:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB üyelik müzakereleri konusunda Türkiye’nin referanduma gidilebileceğini söyledi.

Erdoğan’dan AB konusunda referandum çıkışı

Erdoğan "Avrupa Birliği konusunda bize düşen, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak" diye konuştu.TRT World Forum'un "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" başlıklı kapanış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sizce Avrupa Birliği'nde sona yaklaşılıyor mu?" sorusuna verdiği yanıtta "Ben de o işaretleri görüyorum. Bir an önce de yaklaşılsa da biz de istikametimizi çizsek diye düşünüyorum" dedi. Erdoğan "Çünkü sene 1963, sene 2018 hâlâ bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Almanya Başbakanı Gerhard Schröder zamanında Avrupa Birliği liderler zirvesi toplantılarına katıldığını hatırlatan Erdoğan, Sarkozy ve Merkel döneminde liderler zirvesinin kaldırıldığını söyledi. O dönem Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinde sadece bir faslın açılıp kapandığını belirten Erdoğan "O günden bugüne Türkiye ile ilgili olarak Avrupa Birliği’nde önünün açık olduğuna dair bir emare yok" diye konuştu.

Erdoğan: Almayacağız da diyemiyorlar

AB'nin Türkiye'ye farklı bir uygulamada bulunmak istediğini ve bunu kabul etmediklerini söyleyen Erdoğan "Sayın Merkel'e de onu söyledim. Almayacaksanız bizi söyleyin. Açık açık söyleyin. Almayın bizi. Biz yola siz de kendi yolunuza. Aynen devam edelim. Almayacağız da diyemiyorlar" diye konuştu.

Moderatörün "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bütünlüğünü korumaya dair bir önerisi var mı?" sorusuna verdiği yanıtta Erdoğan şunları belirtti: "Niye olmasın? Biz Avrupa Birliği'ni parçalamak için yaratılmadık ki. Avrupa Birliği ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Ama bizim Avrupa Birliği’ne katacağımız çok şey var, onların da bize katacağı çok şey olabilir. Ama böyle giderse, bu mantıkla giderse bize düşen de, yarın gazetelere iyi bir başlık olur, bize düşen de herhalde; 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak."

Erdoğan bu referandumun muhtemel tarihi ile ilgili olarak "Şöyle arkadaşlarımla da masaya yatıralım. Parti Genel Başkanı olarak arkadaşlarımızla da yatırıp ondan sonra tamam denildiği anda hemen adımımızı atarız" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması ile başladı. Türkiye 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulundu. 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği'ne giren Türkiye'nin 1999 yılında Helsinki'de yapılan AB devlet ve hükümet başkanları zirvesi ile "aday ülke" statüsü resmen tanındı. 3 Ekim 2005 tarihinde de Lüksemburg'da yapılan hükümetlerarası konferans ile Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri başladı.

DW / EC, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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