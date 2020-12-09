Erdoğan’dan AB ve Biden'a Mesajlar

Türkiye’nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasına ilişkin yaptırımlar içeren yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde onaylandıktan sonra gözler, Senato’ya çevrilirken gelişmelerle ilgili Türkiye’den ilk yorum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 3 Kasım’daki Amerika başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden hakkında ilk kez değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı, Temsilciler Meclisi’nin attığı adımın şık olmadığını söyledi. Yarın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek ‘‘Zafer Geçidi’’ törenine katılmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan ‘‘Biden’la yabancı birisi değilim. Biden’la Obama döneminde gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir. Partimizin sözcüsü Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı. Dünyada maalesef siyaset çok çirkin ilerliyor. Aklına herhangi bir şey gelen hemen masaya yaptırımı getiriyor. Türkiye’yle, Amerika arasında nasıl bir süreç var? Biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? Amerika'dan sonra ilk 5'te yer alan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bunu kendileri de itiraf etmişlerdir. Şu andaysa maalesef silah alımlarıyla alakalı konuları attıkları adımları, ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz’’ dedi.

‘‘Görevi üstlensin Biden’la oturup bazı şeyleri konuşacağız’’ ABD’nin Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda yaklaşımlarını da doğru bulmadığını ifade eden Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan sorunların çözümü için diplomasiyi adres gösterdi. Cumhurbaşkanı ‘‘Yaptığımız, yapacağımız açıklamaları da erken buluyoruz. Sayın Biden şöyle bir görevi üstlensin, sonra Sayın Biden’la oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte gerek Türkiye’de gerek Amerika’da bir araya gelip konuştuğumuz gibi. Uluslar arasında siyasette çatışma olmaz. Diplomaside özellikle bu konular görüşülerek, anlaşarak yol bulunur. Ülkenizden birileri negatif bazı şeyler sufle edebilir. O önemli değil, onlar siyasetin acemileridir. Biz Amerika’yla bu süreci çok farklı şekilde ilerleteceğimize inanıyorum’’ diye konuştu. Erdoğan’ın yakın ekibi Biden’a sert eleştiriler getirmişti Son dönemde Amerika’yla ilişkilerinde S-400 alımı, F-35 projesi, Suriye politikası, Fethullah Gülen’in iadesi gibi birçok başlıkta sorun yaşayan Türkiye, 3 Kasım’da yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yakın dostluğu bulunan Başkan Donald Trump’ın kazanmasına daha sıcak bakıyordu.

Özellikle Joe Biden’ın, 2019 yılı Aralık ayında verdiği bir röportajda, Erdoğan’ı kast ederek ‘‘Ona çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için’’ şeklindeki sözleri iktidarın büyük tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ‘‘NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır’’ derken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Joe Biden'ın Türkiye analizi, saf cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanır. Türkiye'ye sipariş verme günleri sona erdi. Ama yine de deneyebileceğini düşünüyorsan, misafirimiz ol. Bedelini ödeyeceksiniz’’ ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bugünkü açıklamaları, bu sözlerin geride kaldığını ve 20 Ocak’ta yemin ederek Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. başkanı olacak Joe Biden’la temiz bir sayfa açma temennisi içeriyor. ‘‘AB’nin yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz’’ Cumhurbaşkanı, yarın başlayacak Avrupa Birliği zirvesi öncesi yaptığı değerlendirmede, adını vermediği bazı birlik üyelerinin, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasından rahatsız olduğunu söylerken Yunanistan’ın, sürekli masadan kaçtığını dile getirdi. Erdoğan ‘‘Türkiye'ye yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz resmi olarak 1963'ten beri AB, bize sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman Avrupa Birliği dürüst davranmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik, hala daha sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir göreceğiz. Samimi olan dürüst olan liderler bu sürece dair gayet dik duruyorlar. Türkiye karşı yaklaşımlara sıcak bakmıyorlar. Sürekli masadan kaçanlar bunlar(Yunanistan). Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. En son, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, masaya çağırdığı halde orada da masadan kaçtılar. Örneğin Arnavutluk-Yunanistan-Türkiye arasında adım atılsın denildi. Hep yalan üzerine siyaset, böyle bir yaklaşım içindeler’’ dedi.