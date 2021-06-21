Erdoğan’dan ABD ile İlişkilerde Yeni Dönem Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında NATO zirvesindeki temasları ve ABD Başkanı Joe Biden’la ikili görüşmesini değerlendirdi. Erdoğan, Biden’la görüşmesinde, ABD ile doğrudan temasları sıkılaştırma kararı aldıklarını ve iki ülke arasında aşılamayacak sorun olmadığı konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Biden’la yaptığı görüşmenin göreve geldikten sonraki ilk yüz yüze temas olması bakımından önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu temasla ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Erdoğan, Biden ile iki ülke arasında üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı, tam tersine işbirliği alanlarının çok daha geniş ve karlı olduğu üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘ABD ile diyalog kanallarımızı her düzeyde güçlendirmek suretiyle Sayın Biden’la yakaladığımız bu güzel iklimi ülkelerimiz bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız. Aramızdaki sorun başlıklarınıysa karşılıklı hassasiyetlerimiz ve beklentilerimiz ekseninde zaman içinde çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

Türkiye’nin tek talebinin siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulması, sınırları içinde ve dışında terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesi olduğunu kaydeden Erdoğan ‘‘Bu şartla her ülkeyle olduğu gibi ABD’yle de yakın müttefiklik ilişkileri kurmaya ve geliştirmeye hazırız. Ülkemizin hiçbir devletle kurduğu ilişki diğerlerinin alternatifi değildir’’ diye konuştu.

‘‘Türkiye sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdi’’

Türkiye’nin NATO içinde ABD’den sonraki en büyük ikinci orduya ve en kritik stratejik konuma sahip olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin bugüne kadar ittifaka karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini kaydetti.

Erdoğan, ‘‘Irak’tan Suriye’ye Filistin’den Libya’ya Kırım’dan Karabağ’a kadar nice can yakıcı konuda NATO kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır’’ diye konuştu.

Erdoğan, NATO üyelerinin "iyi terörist, kötü terörist ayrımına” yönelik eleştirisi yinelerken, IŞİD’le mücadelede tek gerçek ve netice verici müdahaleyi Türkiye’nin yaptığını, bu çerçevede 9 bine yakın yabancı savaşçının sınır dışı edildiğini ve 100 binden fazla kişiye de ülkeye giriş yasağı konduğunu zirvede hatırlattıklarını belirtti. Erdoğan, ‘‘Ülkemizin bu gayretine rağmen güney sınırlarımızda bir başka terör örgütü üzerinden tehlikeli bir yapı oluşturma çabalarına asla izin vermeyeceğimizi kararlılıkla hatırlattık’’ diye konuştu.

NATO zirvesinde Türkiye’nin kendi sınırları içinde ve sınırları ötesinde 9 milyonu aşkın sığınmacıya sağladığı desteğin ve güvenin önemine işaret ettiklerini belirten Erdoğan, temaslar sırasında Türkiye’nin bu konuda daha samimi ve güçlü katkı beklentisini dile getirdiklerini kaydetti.

‘‘Türkiye’siz NATO’nun varlığını sürdürmesi güçtür’’

Erdoğan, ‘‘Bu zirvede bir kez daha görülmüştür ki Türkiye’siz bir NATO’nun mevcut gücünü korumasını bırakın varlığını sürdürmesi bile oldukça güçtür. NATO’dan ve müttefiklerden her alanda ülkemizin bu önemine ve katkısına uygun bir yaklaşım beklediğimizin altını bir kez daha çiziyoruz’’ dedi.

Türkiye’nin en çok desteğe ihtiyaç duyduğu dönemde yalnız bırakıldığını ancak NATO ittifakının küresel güvenliğin tesisi ve korunması konusundaki önemini buna rağmen kabul ettiğini belirten Erdoğan, zirvede bir dizi liderle önemli temaslarda bulunduğunun altını çizdi. Erdoğan bu isimler arasında ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i de saydı.

‘‘Sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Temmuz’dan itibaren kalkıyor’’

Türkiye’de 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kalkacağını bildiren Erdoğan, müzikle ilgili sınırlamanın da daha ileri bir saat olan 24.00’e çekildiğini kaydetti.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların da sona ereceğini açıklayan Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini bildirdi.

‘‘Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız’’ diyen Erdoğan son olarak 30 yaşa kadar inen aşılama faaliyetlerinin aynı hızla süreceğini belirtti. Erdoğan ‘‘Hedefimiz birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstündeki nüfusun tamamına açmaktır’’ dedi.

‘‘Kuraklığa ve salgına karşı önlem alındı’’

Salgının gidişatı ve ekonomik durumla ilgili yorumlarda bulunan Erdoğan, tarımda yaşanan kuraklık sebebiyle ortaya çıkacak muhtemel sıkıntılara karşı tedbir alındığını kaydetti.

Salgın ve kuraklık nedeniyle, ortaya çıkan durumu istismar ederek hububat ile et süt yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin verilmeyeceğini kaydeden Erdoğan, Toprak Mahsülleri Ofisi devreye sokularak uygun fiyatlı yem hammaddesi satışının Temmuz ayında başlatılacağını açıkladı.

Erdoğan, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin bir ay daha uzatıldığını bildirdi.

