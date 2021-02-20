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Erdoğan'dan ABD'ye "İşbirliği" Mesajı

20.02.2021 23:14 | Son Güncelleme:
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Erdoğan'dan ABD'ye "İşbirliği" Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) televizyon kanalının açılış programına gönderdiği video mesajında, Türkiye'nin yeni ABD yönetimiyle işbirliği arayışında olduğu mesajını verdi

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) kurduğu TASC TV’nin 24 saat kesintisiz yayına geçmesi nedeniyle düzenlenen programa video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Washington ilişkilerinin son dönemde sorunlar yaşadığına dikkat çekmekle birlikte Türkiye’nin yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle işbirliği arayışında olduğu mesajını verdi.

Erdoğan, ‘‘Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız Uzun vadeli bir perspektifle, kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir. Her ihtilaftan medet uman Türkiye karşıtı çevreler Amerikan kamuoyunu aleyhimize yönlendirmek için çaba içindeler’’ dedi.

Erdoğan: ‘‘Amerikan Kongresi’ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır’’

Amerika’nın PKK, YPG ve "FETÖ" konusundaki tutumundan memnuniyetsizliğini dile getiren Cumhurbaşkanı, bugün de aynı eleştirilerini yinelerken Ocak ayında Amerikan Kongresi’ne saldırı düzenleyenlerin YPG/PYD ile bağlantısı olduğunu söyledi.

Erdoğan, ‘‘Türkiye ile Amerika arasında ortak çıkarlara dayalı güçlü müttefiklik ilişkisi vardır. Ortaklığımız her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde klasörler dolusu delillere rağmen FETÖ elebaşıyla ilgili hiçbir adım atılmadı. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin demokrasiye kasteden darbecilere kucak açması çok büyük çelişkidir. Amerikan Kongresi’ne yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır’’ dedi.

Erdoğan Gara konusunda eleştiri tonunu düşürdü

Geçtiğimiz hafta partisinin Rize il kongresinde yaptığı konuşmada ‘‘Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız” sözleriyle yüklenen Erdoğan bu kez ‘‘Bilhassa geçen hafta yaşanan, 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz’’ sözleriyle bu kez daha yumuşak bir dil kullanmayı tercih etti.

Türkiye’nin son yıllarda olduğu gibi hem sınırları içinde hem de sınırları dışında terörle mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, hem Türkiye’nin hem de bölgenin geleceğinde ‘‘eli kanların katillere’’ yer olmadığını belirtti.

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