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Erdoğan'dan ABD'ye reform ve yatırım mesajı

26.05.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yapacağı ilk yüz yüze görüşme öncesinde ABD'li dev şirketlerin yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan ABD'ye reform ve yatırım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile görüşmesi öncesinde ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Reuters haber ajansı, toplantıya aralarında Boeing, Amazon, Microsoft, Kellogg, PepsiCo, Cisco, Procter & Gamble ve Johnson & Johnson'ın da bulunduğu 20 kadar şirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığını bildirdi.

Video konferans görüşmesinde konuşan Erdoğan, zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen Amerika ile, Suriye'den Libya'ya, terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ciddi iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler, Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda Amerika'dan daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

"Biden ile görüşme yeni dönemin habercisi olacak"

Erdoğan, "Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO liderler zirvesi çerçevesinde ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'tan devralan Biden, Erdoğan ile sadece 23 Nisan'da bir telefon görüşmesiyapmış ve 24 Nisan'da Ermeni kırımının yıl dönümü vesilesiyle "soykırım" ifadesini kullanacağı konusunda Erdoğan'ı bilgilendirmişti.

İki ülke ilişkileri Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini satın alması nedeniyle gergin bir dönemden geçerken Biden, Türkiye'de insan hakları ve demokrasideki gerileme nedeniyle selefi Trump'a göre daha eleştirel ve mesafeli bir politika izleyeceğinin işaretlerini vermişti.

"19 yıldır reform gündeminden kopmadık"

Erdoğan'ın ABD'li dev şirketlerin yöneticileriyle görüşmesi, Biden ile buluşması öncesinde nabız yoklama olarak değerlendiriliyor.

Çevrim içi konferansta konuşan Erdoğan, "19 yıldır reform gündeminden asla kopmadıklarını" söyleyerek değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre ekonomide, özgürlüklerde, hukuk ve adalette reform çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

"Haziran'da normalleşmeyi hedefliyoruz"

Erdoğan Türkiye'nin salgın döneminde pek çok ülkede tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve güvenlik zafiyetlerini yaşamadığını ve aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştığını vurgulayarak "Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye'nin Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışlarında sanayisi, üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatları, nitelikli iş gücü, coğrafi konumu ve güçlü altyapısı ile daha fazla ön plana çıkmaya başladığı" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, ekonomide ilk çeyrekte güçlü büyüme beklediklerini, Türkiye'ye olan yatırım talebinde de ciddi bir artış gözlemlediklerini söyledi.

Uluslararası yatırım çağrısı

Türkiye ve Türk ekonomisine güvenen tüm Amerikalı firmalara teşekkür eden Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapan, istihdam oluşturan, ekonomik katkı sağlayan uluslararası şirketlere her zaman destek olduklarını vurguladı.

Uluslararası doğrudan yatırımlardan Türkiye'nin yıllık aldığı payı orta vadede yüzde 50 oranında artırmak istediklerini belirten Erdoğan, bu amaçla teşvik sisteminin sadeleştirileceğini ve yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacaklarını kaydetti.

rtr / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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