Erdoğan'dan ABD'ye reform ve yatırım mesajı

Video konferans görüşmesinde konuşan Erdoğan, zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen Amerika ile, Suriye'den Libya'ya, terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ciddi iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler, Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda Amerika'dan daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile görüşmesi öncesinde ABD'li dev şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Reuters haber ajansı, toplantıya aralarında Boeing, Amazon, Microsoft, Kellogg, PepsiCo, Cisco, Procter & Gamble ve Johnson & Johnson'ın da bulunduğu 20 kadar şirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığını bildirdi.

"Biden ile görüşme yeni dönemin habercisi olacak"

Erdoğan, "Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden 14 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek NATO liderler zirvesi çerçevesinde ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'tan devralan Biden, Erdoğan ile sadece 23 Nisan'da bir telefon görüşmesiyapmış ve 24 Nisan'da Ermeni kırımının yıl dönümü vesilesiyle "soykırım" ifadesini kullanacağı konusunda Erdoğan'ı bilgilendirmişti.

İki ülke ilişkileri Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini satın alması nedeniyle gergin bir dönemden geçerken Biden, Türkiye'de insan hakları ve demokrasideki gerileme nedeniyle selefi Trump'a göre daha eleştirel ve mesafeli bir politika izleyeceğinin işaretlerini vermişti.

"19 yıldır reform gündeminden kopmadık"

Erdoğan'ın ABD'li dev şirketlerin yöneticileriyle görüşmesi, Biden ile buluşması öncesinde nabız yoklama olarak değerlendiriliyor.