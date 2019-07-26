Erdoğan'dan ABD'ye Suriye ve F-35 Mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD ile Suriye sınırları boyunca güvenli bölge oluşturmaya yönelik görüşmeler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız" dedi. Erdoğan ABD’ye de “F-35 vermiyor musunuz? Biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz” diye seslendi. İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik gizlenemez hale gelen Avrupa ve ABD ambargolarının ve bölgeye yığılan on binlerce tır dolusu silah ve malzemenin kendilerini terör sorununu çözmekten alıkoyamayacağını söyledi. Erdoğan, "Ne yapılması gerekiyorsa bunu yapıyoruz ve yapacağız. Bunun için de bir yerlerden izin almamıza ihtiyacımız yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmesini biliriz. Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır" diye konuştu. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler’den 330 bininin Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgelere geri döndüğünü belirten Erdoğan, “Artık oralarda kapasitenin dolduğunu biliyoruz. Daha fazla Suriyeli kardeşimizin evlerine dönüşünü sağlamak için Münbiç ve Fırat'ın doğusunu süratle güvenli hale getirmemiz gerekiyor" dedi. Erdoğan, İdlib'de istikrarı sağlamak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin güneyini terör koridoruyla kuşatma projesini de Suriye sahasındaki operasyonlarla, Afrin-Cerablus hattında bozduklarını vurguladı. Türkiye'ye yönelik terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak sınırlarında Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarıyla kalıcı çözümler bulma yolunda olduklarını aktaran Erdoğan, "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda 'Kandil' diye bir meselemiz de kalmayacaktır. Fırat'ın doğusundaki terör guruplarıyla Kuzey Irak'taki teröristlerin irtibatını da kesmiş olacağız. Böylece hem doğuda hem batıda bu terör koridorunu kıskaca alma ve imha imkanına kavuşacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca geçen hafta Kuzey Irak’ın Erbil kentinde Türk konsolosluk görevlilerine yönelik saldırıyı düzenleyenlerin yakalandığını teyit etti. Erdoğan, “Erbil'deki konsolosluk görevlimize yapılan saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir. Görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını yakaladık. Başarılı bir operasyonla diğerlerini de inlerinde etkisiz hale getirirdik. PKK denilen çıban başını Kuzey Irak'tan tümüyle koparıp atmadığımız sürece, bu tür saldırılar ülkemiz içinde ve dışında devam edecektir. Irak ve İran yönetimleriyle de bu konuda önemli ölçüde görüş birliği içerisindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan, Suriye sınırında yaklaşık 35 kilometre derinliğinde Türkiye’nin kontrolünde güvenli bölge oluşturma konusunda ABD ile görüşmelerinin de sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı’nın gündeminde Rus S-400 hava savunma sistamlerinin teslimatı ve bu nedenle ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarması da vardı. Türkiye'nin güvenliği için bu sistemi aldığını söyleyen Erdoğan, bu konuda ABD'nin aklıselim hareket edeceğini umduğunu dile getirdi; "Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz" dedi. Rusya ile her türlü anlaşmanın yapıldığını ve S-400 alındığını hatırlatan Erdoğan, "Biz, size 'Aldık ama siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız' dedik ama yine vermediniz. Hala vermiyor, farklı farklı öneriler getiriyorsunuz ve 'Kongre müsaade etmiyor' diyorsunuz. Biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak durumundayız ve alacağız. F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz" dedi.