Erdoğan’dan ABD’ye: ‘Tehdit Dili Faydasız’ Uyarısı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi öncesinde Çarşamba günü dünyanın en büyük finans gazetelerinden Nikkei'ye verdiği röportajda 23 Haziran seçimlerinden S-400 konusuna; Sinop nükleer santralinden Suriye’deki duruma kadar birçok konuda yöneltilen soruları yanıtladı. 23 Haziran seçiminin sonuçlarının kendisine yönelik otoriterlik suçlamalarına bir yanıt olarak ortaya çıktığı yorumlarının yapıldığı hatırlatılan Erdoğan, kazananın Türk demokrasisi olduğunu söyledi. 23 Haziran seçimleri Erdoğan partisi AKP’nin Belediye Meclisi’nde büyük çoğunluğu olduğuna dikkati çekti. AKP’nin tüm komisyonlara başkanlık ettiğini belirten Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcılarının hepsinin AKP'li olduğunu yani seçimin kaybedeni değil kazananlarından olduklarını kaydetti. “Yeni Belediye Başkanı’yla Belediye Meclisi’nde uyum içinde çalışacak mısınız?” sorusunaysa Erdoğan, İstanbul'un çıkarlarıyla ilgili gerçekçi projelere destek vereceklerini söyledi. G-20 zirvesi ve S-400’ler G-20 zirvesinde bir araya gelecek Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la S-400 konusunda görüşmesi bekleniyor. Gazetenin “Trump'ı S-400'ler konusunda ikna edebileceğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la G-20 zirvesinde yapacağı görüşmenin ikili ilişkilerdeki çıkmaza son vereceği ve işbirliğini güçlendireceği görüşünde olduğunu kaydetti. Ayrıca Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret etmesinin de gündemde olduğunu söyledi.

Başkan Trump’ın Türkiye'nin kaygılarını, bu sisteme niye ihtiyaç duyulduğunu ve bu noktaya nasıl gelindiğini gayet iyi bildiğini belirten Erdoğan, şu ana kadar kaygıları giderecek birçok öneride bulunduklarını, bunlara ortak bir komisyon kurulmasının da dahil olduğunu ancak süreci baltalamanın ve tehdit dili kullanmanın kimsenin yararına olmayacağını belirtti. Erdoğan S-400 konusunun müttefiklik ve stratejik ortaklığa uygun biçimde çözülmesini umduğunu da sözlerine ekledi. Erdoğan’a ABD’nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulaması halinde Türkiye’nin yanıtının ne olacağı da soruldu. F-35 projesi için ABD’ye şimdiden 1,25 milyar dolar ödendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin böyle “yanlış bir adım” atması halinde konuyu uluslararası hakem mahkemesine taşıyacakları uyarısında bulundu ve şu ana kadar harcanan parayı geri isteyeceklerini bildirdi. F-35'lerin birçok parçasının da Türkiye'de üretildiğini söyleyen Erdoğan Türkiye’nin sadece F-35'ler için bir pazar, bir alıcı değil üretici de olduğunu söyledi. Trump'ın kendisinden hiç böyle bir ifade duymadığını belirten Erdoğan, bu konuların ve ilişkilerin tüm diğer yönlerinin G-20 ziyaretinde konuşulacağını kaydetti.

Türkiye-NATO ilişkileri Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığı yönündeki kaygıların da sorulduğu Erdoğan, Türkiye’nin politikasının 360 derece olduğunu belirtti. Türkiye’nin ortak çıkarlar ve bölgede istikrar doğrultusunda bir komşusuyla ilişkileri geliştirmesinin çok doğal olduğunu kaydeden Erdoğan, tehditlerle dolu bölgede istikrarı sağlamak için atılacak her türlü adımı atmaya tererddüt etmeyeceklerini kaydetti. Suriye'deki çatışmaları sona erdirmek ve ülkeyi bir an önce istikrara kavuşturmak için için Rusya'yla irtibat içinde olduklarını belirten Erdoğan, İdlib anlaşması ve Astana sürecini bunlara örnek olarak gösterdi. Erdoğan Türkiye’nin Avrupa-Trans Atlantik ittifakının çok önemli bir ortağı olduğunu ve öyle de kalacağını ifade etti. Sinop nükleer santrali projesi Japonlar’ın Sinop'taki nükleer santral projesini durdurduğu haberlerinin sorulduğu Erdoğan, projede istenen noktada olunmadığını anlattı. Japonya tarafından yapılan fizibilite raporları ve maliyet analizlerinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı trafından incelendiğini söyleyen Erdoğan, bunun sonucunda ilk anlaşmayla maliyet ve proje takvimi olarak uyumlu olmayan bir tablo ortaya çıktığını belirtti. Sinop’taki nükleer santral çalışmasının istenildiği gibi gitmemesinin üzücü olduğunu söyleyen Erdoğan ancak Japonya’yla işbirliğinin nükleer enerjiyle sınırlı kalmayacağını ve temiz kömür, yenilenebilir enerji gibi birçok alanda geliştirileceğini kaydetti.