Erdoğan’dan ABD’ye Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin önceki gün CAATSA’nın (Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) 231’inci maddesi kapsamında Türkiye’ye uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlarla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı, ABD’nin bu yaptırım kararıyla Türkiye’nin egemenlik haklarına saldırıda bulunduğunu söyledi. Erdoğan, ‘‘Türkiye büyüdükçe güçlendikçe hedeflerine yaklaştıkça istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sahip çıktıkça maruz kaldığı saldırıların çapı artıyor. Güçlerimizle meşru rekabet zemininde mücadele edemeyenler tek taraflı yatırımve tehditler ile bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta AB’nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de bir süredir gündemde olan ABD yaptırımları açıklandı. 2017 den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye, Türkiye’den başka bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl ittifaktır? Bu nasıl müttefikliktir? Bu karar egemenlik haklarına aleni saldırıdır’’ dedi.

‘‘Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir’’ Cumhurbaşkanı, Rusya’dan S-400 aldığı için Türkiye’ye bu yaptırımı uygulayan ABD’nin kendi elindeki füze savunma sistemlerini Türkiye’ye vermediğinin de altını çizdi. Erdoğan, ‘‘Kaldı ki Türkiye, F-35 uçaklarının 1000’e yakın parçasını üretiyor ve ABD’ye veriyor. Senato’da çıkan engellerin yanı sıra ihtiyacımızı karşılamayan Amerika, biz ihtiyacımızı başka yerden karşıladık diye yaptırım silahı çekmiştir. Önümüze konan Türkiye’nin S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah gelemeyen F35’ler için -paranın büyük kısmın verdiğimiz halde- tehdit oluşturduğu iddiası bahaneden ibarettir. Asıl amaç, ülkemizin savunma sanayinde son dönemde başlattığı adımları keserek kendilerine bağımlı hale getirmektir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. Biz en başından beri muhataplarımızın karşısına, ‘S-400 konusunda endişeniz varsa gelin teknik çalışma gurubu kuralım sorunu diyalog ve diplomasi yolu ile çözelim’ teklif ile gittik. Ama maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir’’ diye konuştu.

‘‘Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını çoktan geride bırakmıştır’’ Türkiye’nin ABD tarafından vize yasağı getirilen Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, SSB Hava Savunma ve Uzay Departmanı Başkanı Serhat Gençoğlu ve SSB Bölgesel Hava Savunma Sistemleri Direktörlüğü Program Müdürü Mustafa Alper Deniz’e daha önce benzer yaptırımlara maruz kalan bakanlar gibi sahip çıkacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, bugün gurur duyulan savunma sanayinin, temellerini 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra ABD’nin benzer yaptırımlarına maruz kaldıktan sonra attığını hatırlattı. Erdoğan, ‘‘Peki şimdi ne olacak? Biz kendi işimize bakacağız. Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız.Savunma sanayimizin projelerini hızlandıracağız. İşbirliklerimizi sürdürerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını çoktan geride bırakmıştır. Elbette sıkıntılar olacaktır ama o sıkıntılar çözüm için de bir kapı aralayacaktır’’ dedi.