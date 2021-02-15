Erdoğan’dan ABD’ye terörü destekleme suçlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta çoğu güvenlik görevlisi 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AKP'nin Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) teröre destek verdiğini ifade etti. Erdoğan, "İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız” dedi. ABD'nin Kuzey Irak'ta “binlerce tır mühimmatı teröristlere teslim ettiklerini” ifade eden Erdoğan, bu durumu en başından bu yana gördüklerini belirtti.

ABD'nin Türkiye’nin yanında yer alması gerektiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.”

"13 masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz"