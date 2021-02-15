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Erdoğan’dan ABD’ye terörü destekleme suçlaması

15.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Erdoğan’dan ABD’ye terörü destekleme suçlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak’taki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamalarda ABD’nin PKK, YPG ve PYD’ye destek verdiği suçlamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta çoğu güvenlik görevlisi 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AKP'nin Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) teröre destek verdiğini ifade etti. Erdoğan, "İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız” dedi. ABD'nin Kuzey Irak'ta “binlerce tır mühimmatı teröristlere teslim ettiklerini” ifade eden Erdoğan, bu durumu en başından bu yana gördüklerini belirtti.

ABD'nin Türkiye’nin yanında yer alması gerektiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.”

"13 masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz"

Gara’da öldürülen 13 Türk vatandaşının “kanının, terör örgütüne sahip çıkan, destek veren, sempati sergileyen herkesin eline bulaştığını” belirten Erdoğan, sözlerini “Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz” diyerek sürdürdü.

"Terör örgütünün başını tamamen ezmek boynumuzun borcu haline gelmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiçbir ülke, kuruluş, yapı ve kişi, Türkiye'nin Irak ve Suriye harekatlarını sorgulayamaz” diye konuştu. Irak'taki bölgesel ve merkezi yönetimle PKK’yı "tamamen bitirme noktasında mutabık” olduklarını ifade eden Erdoğan, "Teröristler için ne Kandil ne Sincar ne de Suriye'de bulundukları hiçbir yer artık güvenli değildir” dedi.

ABD'nin Gara açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Gara bölgesine düzenlediği "Pençe Kartal-2 Harekâtı" kapsamında kontrol altına alınan bir mağarada yapılan arama çalışmalarında 13 Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşılmış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" açıklamasını yapmıştı. Akar, operasyonda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, "Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesinde Türk vatandaşlarının öldürülmesinden derin üzüntü duyduklarını" belirtmiş, "Olaydan PKK'nın sorumlu olduğuna dair haberler doğrulanırsa bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktayız" demişti.

DW/DÇÜ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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