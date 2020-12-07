HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'dan AB'ye: Elimizi havada bırakmayın

Erdoğan'dan AB'ye: Elimizi havada bırakmayın

07.12.2020 13:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdoğan, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bölge ülkeleri ve Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesini isteyerek "Muhataplarımızdan, Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video aracılığıyla yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını tartışan Avrupa Birliği'ne (AB) eleştiriler gönderdi.

"AB, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir" ifadelerini kullanan Erdoğan, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bölge ülkeleri ve Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerisinin hâlâ masada durduğunu belirterek "Muhataplarımızdan, Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz" dedi.

Son yıllarda başta enerji olmak üzere Avrupa, Afrika ve Ortadoğu eksenli tüm tartışmaların odağında Doğu Akdeniz'in yer aldığını dile getiren Erdoğan, "Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ila 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır" bilgisini paylaştı.

"Türkiye'nin tribünden izlemesi mümkün değil"

"Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesinin mümkün olmadığını" ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik. Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasp etme peşinde değiliz, biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz" diye konuştu

"Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınması" gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Sağduyu, samimiyet ve aklıselimle hareket edildiğinde, herkesin hakkını koruyan, kazan-kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

AB'den yaptırım mesajı

10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilecek. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçen hafta zirve gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada, AB'nin Ekim ayında sorunları gidermek ve ilişkileri iyileştirmek için Doğu Akdeniz sorunu konusunda Ankara'ya el uzattığını söylemiş, ancak Türkiye'nin tek taraflı davranmaya ve düşmanca söylemler kullanmaya devam ettiğini dile getirmişti. Michel sözlerini "Elimizdeki tüm imkanları kullanmaya hazırız" şeklinde sürdürmüştü.

DHA,DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Mansur Yavaş görünce sinirlendi: Masaya çık tepin istersenMansur Yavaş görünce sinirlendi: Masaya çık tepin istersen
3 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler3 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu

İstanbul'da büyük fuhuş operasyonu

Eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar koronavirüsten hayatını kaybetti

Emniyet uyardı! 'Aşı' bahanesiyle dolandırılmayın

'Aşı' bahanesiyle dolandırılmayın

Tansiyon bir anda yükseldi! Mansur Yavaş: Masaya çık tepin istersen

Mansur Yavaş görünce sinirlendi: Masaya çık tepin istersen

'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi

'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi

Yer: Diyarbakır! Kaldırımdaki ayak izi hırsızı yakalattı

Özel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.