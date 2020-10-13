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Erdoğan'dan AB'ye Somut Adım Çağrısı

13.10.2020 11:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’e Türkiye’nin, Doğu Akdeniz konferansı konusunda Avrupa Birliği’nden somut adımlar beklediğini söyledi

Erdoğan'dan AB'ye Somut Adım Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’e, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz konferansı konusunda Avrupa Birliği’nden somut adımlar beklediğini söyledi.

Erdoğan, Konsey Başkanı Michel’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, öncelikli olarak Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin yürüttüğü doğal kaynak arama faaliyetleri nedeniyle başta Yunanistan olmak üzere AB'yle Türkiye arasındaki gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada “Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi” denildi.

Erdoğan ve Michel görüşmede, Türkiye-AB ilişkileriyle, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik de ele alındı. Açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB’nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa’nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB’ye “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü” konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu”ifadelerine yer verildi.

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