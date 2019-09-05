Erdoğan’dan AB’ye: ‘Suriyelilere Kapıları Açarız’

Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyanın Suriyeli mültecilerle ilgili politikasının yetersiz olduğundan şikayet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son Kasım 2016 yılında dile getirdiği “daha da ileri giderseniz kapıları açarız” yaklaşımını yineledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca ABD mutabakat sağlanamaması halinde Eylül’ün sonunda YPG/PYD’nin denetimindeki Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurulması konusunda çalışmalara tek başına başlayacağını ifade etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, AB’den Türkiye’deki STK’lara aktarılan paraların ihtiyacın çok gerisinde kaldığını söyledi.

Erdoğan, “Bizim yaptığımız harcamalar 40 milyarı buldu. AB’den gelenler uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla gelenler AFAD ve Kızılay’a geliyor. 3 milyar Euro gibi bir destek geldiği ifade ediliyor. Verilen sözleri bunlar tutmadılar, biz ise verseler de vermeseler de bu adımı atmaya devam edeceğiz. Güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısı 350 bini buldu. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Diyoruz ki öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki bunu Sayın Trump’la da Sayın Putin’le de Almanya’da Merkel’le İngiltere ile konuştuk. Böyle bir güvenli bölgede ‘gelin’ dedik, biz burada adeta konut yapalım. Bu konutlara da bunları yerleştirelim Türkiye olarak biz de rahatlamış oluruz” dedi.