Erdoğan'dan AB'ye: "Yeni Bir Sayfa Açalım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'de Türkiye'ye yönelik alınan "bireysel yaptırım içeren kısıtlayıcı önlemler" kararının ardından AB Konsey Başkanı Charles Michel’le telefonda görüştü. Erdoğan, Michel'e "Gelin yeni bir sayfa açalım" dedi.

Avrupa Birliği'nden hemen sonra, ABD'nin de Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından gerçekleşen görüşme talebi, Charles Michel'den geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Charles Michel'in AB zirvesine ilişkin bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Erdoğan'ı aradığı belirtildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini AB’yle birlikte kurmayı tasavvur ettiğini, Türkiye- AB ilişkilerinde atılan her olumlu adımı yeni bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek "Türkiye olarak AB’yle yeni bir sayfa açmak isterken birileri, sürekli kriz çıkarmak için çaba harcıyor. Türkiye-AB ilişkileri, bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılmalı" dedi.

Doğu Akdeniz krizi

Türkiye'nin, Yunanistan’la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini ancak Yunanistan tarafının, 'sürekli yeni bahaneler üreterek görüşmelerden kaçtığını' dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son haftalarda kışkırtıcı adımlar atıldı. Tüm bunlar olurken Türkiye, politikalarını sadece hak ve adalet temelinde şekillendirdi. Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergileyen taraf Türkiye'dir. Bu konuda uluslararası konferans düzenlenmesi yönündeki önerimiz hala masada. Bu konferansın, KKTC dahil kimseyi dışlamaması gerekir. Kıbrıs Adası’nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için gereken çabayı ortaya koyan da her zaman Türk tarafı oldu" dedi.