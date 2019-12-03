Erdoğan'dan "Adil Öksüz'e operasyon" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere’nin başkenti Londra'da bugün yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hareketi öncesinde havalimanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinden Adil Öksüz ile ilgili olarak "Burada İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu, onu da zaman içerisinde görürüz" şeklinde konuştu.

Erdoğan Avrupalı ülkelerden Adil Öksüz gibi Gülen yapılanması ile ilgisi olduğunu düşündükleri kişilerin iadesini istediklerini kaydederek "Şu anda ona benzer yüzlerce, binlerce Fetöcü terörist buralarda yaşıyor. Biz bunların hepsini adreslerini vererek istedik, buna rağmen buranın yönetimleri bu Fetöcü teröristleri bize teslim etmediler" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Almanya nezdinde temasa geçtiğini ve Almanya'nın Adil Öksüz ile ilgili arama kararı çıkarttığını söylemişti. Geçen yıl Sol Parti verdiği soru önergesinde, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinden Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını, burada iltica talebinde bulunup bulunmadıklarını da sormuştu. Alman hükümeti yanıtında, tutuklama ve iade talepleri gibi konularda ilkesel olarak bilgi verilmediğini hatırlatmıştı.