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Erdoğan'dan "Adil Öksüz'e operasyon" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinden Adil Öksüz'ün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak bir operasyonla ülkeye getirilebileceği ihtimali olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere’nin başkenti Londra'da bugün yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hareketi öncesinde havalimanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinden Adil Öksüz ile ilgili olarak "Burada İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu, onu da zaman içerisinde görürüz" şeklinde konuştu.

Erdoğan Avrupalı ülkelerden Adil Öksüz gibi Gülen yapılanması ile ilgisi olduğunu düşündükleri kişilerin iadesini istediklerini kaydederek "Şu anda ona benzer yüzlerce, binlerce Fetöcü terörist buralarda yaşıyor. Biz bunların hepsini adreslerini vererek istedik, buna rağmen buranın yönetimleri bu Fetöcü teröristleri bize teslim etmediler" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen yıl yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin Almanya nezdinde temasa geçtiğini ve Almanya'nın Adil Öksüz ile ilgili arama kararı çıkarttığını söylemişti. Geçen yıl Sol Parti verdiği soru önergesinde, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinden Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığını, burada iltica talebinde bulunup bulunmadıklarını da sormuştu. Alman hükümeti yanıtında, tutuklama ve iade talepleri gibi konularda ilkesel olarak bilgi verilmediğini hatırlatmıştı.

NATO Zirvesi

Erdoğan Londra'da Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir dörtlü zirve toplantısı yapacaklarını ve toplantıda Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ele alacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'daki NATO Zirvesi'nde bir araya geleceği liderlere Barış Pınarı harekatında gelinen son durumu ve Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgeye geri dönüşleri ile ilgili plan ve projeleri anlatacaklarını kaydetti.

"Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır" diyen Erdoğan, "Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz." Erdoğan "Üye ülkelerin NATO'ya alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlenen askeri harekatın nedeniyle yaşanan gerilimin ardından ilk kez masaya oturacak.

DW/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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