HABER

Erdoğan'dan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 23:30 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada bir kullanıcının "Ağaç Dikme Bayramı" ilan edilmesi talebine olumlu yanıt verdi - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada dile getirilen "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek verdi.

Erdoğan, Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" ilan edilmesi teklifini yanıtladı.

Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, paylaşımında, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ve ağaç emojilerini de kullandı.

Teklifin sahibi, Erdoğan'ın yanıtı üzerine, hesabında sabitlediği paylaşımında, Türk bayrağı, ağaç ve gücü simgeleyen emoji ile "Sayın Cumhurbaşkanım, çağrımıza yanıt verdiğiniz için çok mutlu olduk. Gençlerin ve yüz binlerin sesi olduğunuz için minnettarız." sözleriyle Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Abdullah Enes Şahin, Twitter'da "Bir fikrim geldi. Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım." paylaşımında bulunmuştu.

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!
20 metre yakınlarına kadar geldi! Alevlere taşlarla müdahale!20 metre yakınlarına kadar geldi! Alevlere taşlarla müdahale!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağaç Dikme Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüştü! ABD'den acilen bir heyet geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Muğla'daki yangın büyüyor! Tatilciler taşlarla yangını söndürmeye çalıştı!

20 metre yakınlarına kadar geldi! Alevlere taşlarla müdahale!

Aynı aileden 4 kişi boğularak can verdi

Acı haber! Aynı aileden 4 kişi can verdi

Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret

Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidinin mezarına ziyaret

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.