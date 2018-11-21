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Erdoğan’dan AİHM Kararına Tepki: ‘Düpedüz Terörist Sevicilik’

21.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM’nin Selahattin Demirtaş kararını eleştirdi ve “Bunun adı özgürlük değil, düpedüz terör perestliktir, terörist seviciliktir’’ diye konuştu. Gezi olaylarına da değinen Erdoğan, ‘’Gezi’yi övenler, gizli veya açık PKK’yı da över, FETÖ’ye de destek verir’’ dedi

Erdoğan’dan AİHM Kararına Tepki: ‘Düpedüz Terörist Sevicilik’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş kararını eleştirdi. Erdoğan, “AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye terör örgütü PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığı davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki, siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim 2014 tarihindeki olaylar sırasında insanları tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?” dedi.

48. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın teröre destek verdiğini savunarak, “Bugün Avrupa’nın hangi şehrine giderseniz gidin terör örgütü yandaşları at koştururken, ülkesini ve milletini seven vatandaşımıza adeta nefes aldırmıyor. AİHM sen neredesin? Bunları görüyor musun? Bunlar hakkında verilmiş bir kararın var mı? FETÖ’cüleri baş tacı yapan hiçbir ülkenin, kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgürlük değil, düpedüz terör perestliktir, terörist seviciliktir’’ diye konuştu.

Erdoğan Avrupa ülkelerine de seslenerek, ‘’O çok sevdiğiniz teröristler var ya, çıkarlarına dokunduğunuz gün emin olunuz sadece nefretlerini ve sloganlarını değil, silahlarını da size çevireceklerdir. Diyoruz ki, siz varın kendi sırça köşklerinizde dilediğiniz kararları alın. Dilediğiniz oylamaları yapın. Biz demokratik hukuk devleti vasfımızdan asla taviz vermeden, ülkemizin ve milletimizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

1 Kasım 2017’den bu yana tutuklu bulunan işadamı ve sivil toplum gönüllüsü Osman Kavala’ya da değinen Erdoğan, ‘’Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi. Şu anda içeride. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir. Türkiye’deki temsilcisi de babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp bölen; işte bu özellikle terör eylemlerine karşı her türlü bu noktada desteği veren kişi’’ iddiasında bulundu.

Erdoğan, ‘’Gezi’yi övenler, gizli veya açık PKK’yı da över, FETÖ’ye de destek verir’’ dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna hemen son verilmesi yönünde 20 Kasım günü karar aldı. Mahkeme, Demirtaş'a üç ay içinde 25 bin Euro da manevi tazminat ve masraf bedeli ödenmesine de hükmetti.

AİHM, HDP eski liderinin makul tutukluluk süresinin aşıldığını vurgulayarak Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasına son verilmesi gerektiğini ve bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AİHS'e aykırı olduğuna hükmetti. Türk hükümetinin savunmasında, 'Demirtaş'ın tutuklanmasının makul şüpheye dayandığı' tezini kabul eden AİHM, ancak bu makul şüphenin tutukluluk süresinin uzatılması için yeterli gerekçe oluşturmadığını vurguladı.

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