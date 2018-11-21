Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki 

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açıkladığı karara tepki göstererek, "Avrupa Birliği'nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, daha hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili olan PKK'ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız. Türkiye'de darbeye teşebbüs eden FETÖ'cüleri baş tacı yapan hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgürlük veya hak arayışına destek olmak değil düpedüz terör-perestliktir, terörist-seviciliktir" dedi. "ESKİ ALIŞKANLIKLARINDA ISRARLI DAVRANAN HERKES, ÜLKENİN GELECEĞİNE BİR DARBE VURDUĞUNU BİLMELİ"

Erdoğan, "Tüm sektörlerimizle ülkemizi tasarımcı ve üretici konumuna taşımak zorundayız. Bu bir tercih değil mecburiyettir, hem de hayati bir mecburiyettir. Yerlileşme ve millîleşme politikamıza aykırı hareket eden, eski alışkanlıklarında ısrarlı davranan herkes, ülkenin geleceğine bir darbe vurduğunu bilmelidir" uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 48. Muhtarlar Toplantısı’nda; Adana, Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bartın, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Edirne, Elazığ, Giresun, Isparta, İzmir, Kars, Kırklareli, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli ve Van’dan muhtarlar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara hitaben toplantıda bir konuşma yaptı. Külliyede 400 kişilik gruplar hâlinde başlatılan muhtar buluşmalarının artık daha geniş katılımla sürdüğünü ve 2019 yılındaki yerel seçimler nedeniyle toplantılara hız verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin seçimden önce muhtarların tamamına yakınıyla bir araya gelmek olduğunu kaydetti. "PKK’YA VERİLEN DESTEĞİ, BU ZALİMLERİN KURBANLARINDAN ESİRGEYENLERİ CİDDİYE ALAMAYIZ"

Konuşmasının başında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin açıkladığı karara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği’nin bizatihi kendisinin terör örgütü olarak kabul ettiği, daha hayata gözlerini açmamış çocuktan 80 yaşındaki ihtiyara kadar her yaştan on binlerce insanın katili olan PKK’ya verilen desteği, bu zalimlerin kurbanlarından esirgeyenleri hiçbir zaman ciddiye alamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Avrupa’nın hangi şehrine giderseniz gidin, terör örgütü yandaşları diledikleri gibi at koştururken, milyonlarca avro para toplarken, ülkesini ve milletini seven vatandaşlarımıza adeta nefes aldırılmıyor. Türkiye’de darbeye teşebbüs eden FETÖ’cüleri baş tacı yapan hiçbir ülkenin, hiçbir kurumun demokrasinin adını ağzına almaya hakkı yoktur. Bunun adı özgürlük veya hak arayışına destek olmak değil düpedüz terör-perestliktir, terörist-seviciliktir."