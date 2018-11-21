Erdoğan'dan AİHM'ye Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de 48'inci Muhtaralar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde hüküm veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni (AİHM) eleştirdi. Erdoğan, "AİHM dün ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş? Türkiye terör PKK ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının yargılandığ davada özgürlük, güvenlik ve seçim hakkını ihlal etmiş. Peki siz AB organlarından herhangi birinin, aynı zatın 6-8 Ekim olayları sırasında insanları, tamamı yalan olan beyanlarla galeyana getirip 50 masumun sokaklarda vahşice katledilmesine yol açması konusunda herhangi bir beyanını duydunuz mu?" dedi. "AİHM sen neredesin? Bunun adı özgürlük ve hak arayışı demek değildir, terörperestliktir" diyen Erdoğan, "Burada Avrupalı dostlarımızı ikaz ediyorum, o çok sevdiğiniz teröristler çıkarlarına dokunduğunuz gün sadece nefretlerini değil silahlarını da size çevireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün AİHM'nin kararını açıklamasından ardından "AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" yorumunda bulunmuştu. Daha fazlasını okumak için: Demirtaş kararı bağlayıcı mı? Demirtaş: Siyasi rehine pozisyonum tescil edilmiş oldu Selahattin Demirtaş, AİHM'nin kararının ardından tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden yazılı açıklama yaptı. HDP'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Demirtaş, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği bu kararla birlikte, siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu. İlk günden beri söylediğimiz gibi, HDP'ye yapılan operasyon, tutuklanmamız ve yargılanmamız hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapılıyordu" ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın açıklamasında, "Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür. AYM (Anayasa Mahkemesi) dahil, bizim hakkımızda bu süre zarfında yasa dışı karar veren bütün mahkemelerin çok ağır ihlaller yaptığı, AİHM kararıyla kesinleşmiştir. Siyasetin yargı üzerinde kurduğu yeni vesayet, hem demokrasi hem toplumun geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Maalesef ki yürütmenin başı sıfatıyla açıklama yapan Cumhurbaşkanı halen ve bu mahkeme kararına rağmen hukuku, kanunu ve Anayasa’yı tanımayacağını ifade edebilmektedir. Bu benim şahsımla ilgili bir mesele değil, AİHM kararında temsil edildiği gibi bütün Türkiye toplumu ve demokrasi açısından çok vahim bir durumdur" yorumunda bulundu.