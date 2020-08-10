Erdoğan'dan Akdeniz ülkelerine yeni formül çağrısı

Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım" dedi. Ankara'dan Atina'ya da yanıt geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Kıbrıs açıklarındaki faaliyetleri nedeniyle tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz konusunda çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız. Bu konuda sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz" diye ekledi.

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sismik araştırma yapacağını açıklamasının ardından Ankara ile Atina arasında, bölgedeki doğalgaz ve petrol yatakları konusunda yaşanan gerginlik daha da tırmanmıştı.