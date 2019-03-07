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Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde sarf ettiği sözler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Akşener'in dün Denizli'deki mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer, nasılsınız, iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer, size terörist dediler, iyi misiniz? 18 milyon seçmene terörist diyen bir Cumhurbaşkanı. Bunun ne kadar acı, kötü bir tanımlama olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaş kutuplaştırarak, birbirimize düşürerek bu politikayı 17 yıldır sürdürüyor." dediği belirtildi.

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarının tümüyle gerçek dışı olduğu belirtilen dilekçede, "Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatı boyunca herhangi bir seçmeni oy verdiği partiden dolayı eleştirmemiş, hele hele terörist ve benzeri ifadelerle aşağılamamıştır. Cumhurbaşkanımızı diğer siyasetçilerden ayıran en önemli hususiyetlerden biri de seçmen tercihlerine saygı göstermesi, seçmeni tercihlerinden dolayı suçlamaması, aksine seçmen tercihlerinden gerekli derslerin çıkarılarak siyasetin istikametini tayin etmesidir. Bu husus Cumhurbaşkanımız açısından siyasi kimliğinin alameti farikalarından biridir ve bu özelliğin asılsız itham ve iftiralarla gölgelenmeye çalışılması hiçbir şekilde müsamaha gösterilecek bir husus değildir." değerlendirmesine yer verildi.

- "Seçmeni duyarlı olmaya davet ediyor"

Erdoğan'ın 21 Şubat 2019'da Denizli'deki konuşmasında terör örgütlerince desteklenen adaylara Denizli halkının oy vermeyeceği vurgusunu yaptığı bildirilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Denizli'deki konuşmasında, 'Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı var. Bunun içinde CHP, PKK'nın siyasi temsilcisi HDP, söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var, bir de Saadet var. Dikkat ediyorum Ankara'da çok enteresandır, zillet ittifakı adaylarının resimleri var ama CHP'nin, HDP'nin logosu yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Milletim terör örgütünün desteklediği adaya oy verir mi? '15 Temmuz'da haberim olsa gelirdim.' diyor. Milyonlar sokağa dökülmüş. Benim milletim böyle birine oy verir mi?' Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında vurguladığı husus, Millet İttifakı'nın başta PKK ve FETÖ olmak üzere diğer terör örgütleriyle olan ilişkisidir.

Bu ilişkiyi kamuoyunun bilgisine sunarak özellikle Millet İttifakı'na mensup partilerin seçmenini duyarlı olmaya davet etmektedir. Cumhurbaşkanımızın başka şekilde yorumlanması mümkün olmayan bu açıklamalarına rağmen Denizli halkının ve seçmeninin terörist olarak nitelendiğine dair iftirası, şüphelinin Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik hakaret kastını açık bir şekilde ortaya koymaktadır."

Meral Akşener'in açıklamalarının "cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını ihtiva ettiği belirtilen dilekçede, bu açıklamaların ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı kaydedildi.

Dilekçede, şüphelinin kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici tutum sergilediği, kişiliğini, saygınlığı ve itibarını hedef alarak, atılı suçu işlediği kaydedildi ve Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener suç duyurusu

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