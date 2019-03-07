Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde sarf ettiği sözler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Akşener'in dün Denizli'deki mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer, nasılsınız, iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer, size terörist dediler, iyi misiniz? 18 milyon seçmene terörist diyen bir Cumhurbaşkanı. Bunun ne kadar acı, kötü bir tanımlama olduğunu biliyorsunuz. Bu arkadaş kutuplaştırarak, birbirimize düşürerek bu politikayı 17 yıldır sürdürüyor." dediği belirtildi.

Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarının tümüyle gerçek dışı olduğu belirtilen dilekçede, "Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatı boyunca herhangi bir seçmeni oy verdiği partiden dolayı eleştirmemiş, hele hele terörist ve benzeri ifadelerle aşağılamamıştır. Cumhurbaşkanımızı diğer siyasetçilerden ayıran en önemli hususiyetlerden biri de seçmen tercihlerine saygı göstermesi, seçmeni tercihlerinden dolayı suçlamaması, aksine seçmen tercihlerinden gerekli derslerin çıkarılarak siyasetin istikametini tayin etmesidir. Bu husus Cumhurbaşkanımız açısından siyasi kimliğinin alameti farikalarından biridir ve bu özelliğin asılsız itham ve iftiralarla gölgelenmeye çalışılması hiçbir şekilde müsamaha gösterilecek bir husus değildir." değerlendirmesine yer verildi.