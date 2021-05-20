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  4. Erdoğan'dan Akşener'e 250 bin liralık manevi tazminat davası

Erdoğan'dan Akşener'e 250 bin liralık manevi tazminat davası

20.05.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 18 Mayıs 2021 tarihinde TBMM grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya benzettiği ifadeleri nedeniyle dava açıldığı belirtildi.

Dava dilekçesinde Akşener'in Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal edecek nitelikte birçok ifadeye yer vermiş olduğu savunuluyor. Dilekçede, "Siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmayan Benyamin Netanyahu'ya benzetmesi ve Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullanıldığı hususunda tereddüt bulunmayan 'Şuursuz, vicdansız, yüzsüz, utanmaz, terbiyesiz ve haram içinde sefa sürmek' şeklindeki itham ve yakıştırmalar, açıkça hakaret teşkil eden ve hukuken himayesi mümkün olmayan açıklamalardır" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'ın avukatının notunda, Erdoğan'ın "katliamların sorumlusu" olan bir başbakan ile benzetilmesinin tamamen hakaret kastıyla yapılmış, kışkırtıcı bir eylem olduğu öne sürüldü.

"Davalının son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak, adet haline getirdiği hakaret muhtevalı açıklamaları dikkate alındığında davalı aleyhine caydırıcı bir tazminata hükmedilmesi gerektiği açıktır" ifadeleri kullanıldı ve 250 bin TL manevi tazminatın Meral Akşener'den tahsilinin talep edildiği bildirildi.

DW / AI,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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