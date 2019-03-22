Erdoğan'dan Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin (2)

'ANADOLU TOPRAKLARINI BÖLDÜRMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde Aselsan ile Konyalı sanayiciler tarafından uzaktan kumandalı silah sistemleri ve silah üretimi üzerine kurulacak fabrikanın temelinin bugün atılacağını belirtti.

Erdoğan, konuşmasında HDP'yi de eleştirdi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, Temelli'nin Kürt asıllı olmadığını söyledi. Erdoğan, ''Bu Anadolu topraklarını böldürmeyeceğiz. Senin Yeni Zelanda'dakinden ne farkın var ? Aynısın'' dedi.

'GOLAN TEPELERİ'NİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için twitter'dan yaptığı paylaşımı da hatırlattı. Erdoğan şunları söyledi:

''Doğu Akdeniz petrolleri üzerinde yeni oyunlar oynuyorlar. Ne yazık ki talihsiz açıklama yapıldı. Trump kalktı, Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu açıkladı. Bir defa Sayın Trump, tarih bilinci çok önemli. Golan Tepeleri için Birleşmiş Milletler'in verdiği kararlar var. Birleşmiş Milletler kararında, buralarda, İsrail'in zerre hakkı olmadığı hükmü var. Sonuna kadar Golan Tepeleri'nin takipçisi olacağız.''

Erdoğan, Konya'ya yapılan yatırımları da anlattı.

