Erdoğan'dan Akşener'e: Utan utan, sen ne terbiyeden muafsın ya

Mücahit YOLCU- Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL- Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP ile Denizli'de ortak miting yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kendisine yönelik sözleri üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyor muşum. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Utan utan, sen ne terbiyeden muafsın ya? Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Asla ve katta. Benim işim yöneticilerle, halkımla değil. Bunlar kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak" dedi.

Partisinin mitingine katılmak üzere öğle saatlerinde Mardin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanında Vali Mustafa Yaman, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Buradan otobüsle kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin düzenlendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar vatandaşların sevgi gösterisi eşliğinde geldi. Yol boyunca kendisini bekleyenlere el sallayıp selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Mitingin yapıldığı alana yaklaşık 1 saatte ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda çalınan 'Haydi Türkiye' isimli seçim şarkısına eşlik etti. Mardin'den övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaderi kaderimiz, yarası yaramız, sevinci sevincimiz olan Mardin. 'Camiler, kiliseler, yarim geldi deseler. Tende bir canım kaldı verim isteseler.' İşte böyle diyen vefalı Mardin'i yürekten selamlıyorum. Artuklu'yu, Dargeçit'i, Derik'i, Kızıltepe'yi, Mazıdağı'nı, Midyat'ı, Nusaybin'i, Ömerli'yi, Savur'u, Yeşilli'yi selamlıyorum. 7 bin yıllık tarihi, 7 ayrı kültürü, 7 ayrı dili, 7 ayrı inancı bünyesinde ahenkle barındıran bu şehir, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın gözbebeğidir. Bütün kavimlerin, dinlerin, inançların, renklerin, desenlerin birlikte yaşadığı, kader ortaklığı yaptığı bu şehrin, bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Sadece son 1 yılda 3'üncü defadır Mardin'e geliyor, sizlerle kucaklaşıyor, hasbıhal ediyoruz. Bugüne kadar bırakın Cumhurbaşkanını, kim 1 yılda 3 defa Mardin'e gelip sizlerle gönül birliği, söz birliği yaptı? Var mı? Biz Mardin'i aşkla seviyoruz aşkla. Biz Mardinli kardeşlerimizi muhabbetle seviyoruz. Onun için de her fırsatta yare koşar gibi size koşuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanın ön bölümünde yüksek sesle "Seni seviyorum" diyen bir vatandaşa, "Ben de seni seviyorum. Seviyorum be. Menfaat için değil ha, Allah için seviyorum. Beni yaradan Allah, sizleri yarattığı için seviyorum" diye cevap verdi.

'17 YILDA MARDİN'E 28 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK'

Mardin'e yapılan ve yapımı devam eden yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak seçimde 'gönül belediyeciliği'ne destek isteyerek, şöyle konuştu:

"Gelin kardeşliğimizi Mardin'de en yüceye çıkaralım. Gelin Mardin'i maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı haline getirelim. Mardin, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere dersini veriyor musun? Mardin, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor musun? Mardin, 31 Mart'ta tavazzuh, samimiyet ve gayretle, memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta mührü, gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz? Mardin, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Maşallah, mübarekallah. Kardeşlerim, biz Mardin'i sadece çok sevmekle kalmadık. Aynı zamanda son 17 yılda Mardin'e aşkla hizmet ettik. Son 17 yılda Mardin'e 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 863 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitim aldığı Artuklu Üniversitesi'ni biz kurduk. Üniversitemiz, Yaşayan Diller Enstitüsü ile Kürt Dili ve Edebiyatı, Süryani Dili ve Edebiyatı bölümleriyle medeniyetimizin birikimlerini genç nesillerimize aktarıyor. Yükseköğrenim öğrencileri için 2 bin 566 kişilik yurt binaları açtık. Mardin'e gençlik merkezi, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, Derik'e spor salonu, Kızıltepe'ye, Midyat'a, Mazıdağı'na gençlik merkezleri kazandırdık. Yeşilli'ye, Dargeçit'e, Nusaybin'e gençlik merkezleri, Mardin merkeze de atletizm takımı yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplamda 3,6 katrilyon kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1124 yataktan oluşan 14 hastaneden 34 tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlar arasında merkezde yaptığımız 300 ve 150 yataklı 2 devlet hastanesi, 200 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi ve 150'şer yataklı Midyat ve Nusaybin devlet hastaneleri de yer alıyor. 8 bin 781 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla Mardin'de 39 bin vatandaşımızın sıkıntısını çözdük."

'VATANDAŞIMA HAYATINI ZEHİR ETTİLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütünün tahrip ettiği bölgeleri yeniden inşa ettiklerini anlattı. Terör örgütü PKK'nın desteklediği HDP'li yöneticilerin, vatandaşa hayatı zehir edip, yaşam hakkını elinden aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu terörle olmuyor. Bu teröristlerin destek vermiş olduğu HDP ile olmuyor. Bunlar, buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Yaptıkları hizmet hiç. Ama bak kayyuma devrettikten sonra şu Mardin'in çevresi nasıl değişti görüyorsunuz değil mi? 60 bin metrekare Millet Bahçesi'ni de yaptık mı? Benim Mardinli kardeşime bunlar yakışır da onun için. Şimdi anne, baba ve yavrularımızı alıp oralarda eğleneceksiniz, dinleneceksiniz. Bu sizin hakkınızdı. Ama terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP'li belediyeler, çukur kazdılar, çukur. İş makineleriyle kanal açtılar, kanal. Niçin? Benim vatandaşıma hayatını zehir ettiler, vatandaşımın yaşam hakkını elinden aldılar. Ve zehir ettiler onlara hayatı. Birçoğunu zaten öldürerek onlara hayatı dar etmenin maalesef şu şehirlerde çok acımazsız imtihanını verdiler. Çukur eylemleri esnasında Nusaybin'de, Dargeçit'te, Derik'te belediye ağında bulunan toplam 240 kilometrelik tahrip edilmiş cadde ve sokağı yeniden biz yaptık biz. Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları, tekrar ayağa kaldırdık. İl genelinde 28 köprü, kavşak ve üstgeçit inşa ettik. Midyat- Nusaybin yolunu, Batman- Hasankeyf- Gercüş- Midyat yolunu, Kızıltepe köprülü kavşağını ve Mazıdağı şehir geçişini bu yıl tamamlıyoruz."

GÜNEY HIZLI TREN PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Hızlı Tren Projesi ile Mardin'i Ankara ve İstanbul ile bağlayacaklarını aynı hattın Diyarbakır'dan da geçeceğini açıklayarak, şunları söyledi:

"Mardin- Yeşilli- Ömerli- Midyat yolu ile bağlantı yolunu ise birkaç yıla kadar tamamlıyoruz. Gaziantep, Karkamış, Nusaybin demiryolunu ve Şenyurt, Mardin arasını komple yeniledik. Yapımı süren Karaman, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projemiz, Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e, oradan Habur'a kadar uzanacak. Ayrıca bu hattı Diyarbakır ile de bağlayacağız. Güney Hızlı Tren Projesi olarak hayata geçireceğimiz bu projemizde hızlı trenle Mardin'i, Ankara ve İstanbul'la buluşturmuş olacağız. Diyarbakır Mazıdağı Demiryolu İltisak Hakkı projemizi bu yıl içinde yapımına başlıyoruz. Mardin Lojistik Merkezimizin birinci etabını tamamlayıp, işletmeye açtık. İkinci etabının ihale süreci devam ediyor. Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binası yaparak havalimanımızı büyütüp, modernize ettik. Nasıl memnun musunuz, güzel mi? Havalimanımızın 2003 yılında 19 bin olan yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 715 bine yükseldi. Nereden nereye? Kendi sınıfında dünya çapında bir eser olan Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni 8 buçuk milyar lira maliyetle inşa ediyoruz. Ilısu Barajı yıllık ortalama 4,1 milyar kilovat saat enerji üreterek milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacaktır. İnşaatında yüzde 98 fiziki gerçekleşmeye ulaştığımız bu barajımızda inşallah 10 Haziran'da su tutmaya başlıyoruz. Bakın terör ortadan kalkınca turist geliyor mu? Daha fazla gelecek. Turistin gelmesi demek, buradaki esnafımızın ticaretinin, para kazanması demek. Mardin'in bacası sanayi dediğimiz turizme hak ettiği kazancı elde etmesi için her türlü yatırımı yapıyor, her türlü çabayı gösteriyoruz. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Çünkü terörün olduğu yere ne turist gelir, ne yatırımcı. Mardin'i endüstri bölgesi ilan ediyoruz. Yüksek katma değerli üretim, Mardin'in gücüne güç katacak. Çünkü onların derdi, sizin derdiniz değildi. Ama biz dertliyiz. Biz, George, Hans neyi kullanıyorsa, neyi bu noktada modern olmak için kullanıyorsa benim vatandaşım da burada onu kullanacak."

'UTAN UTAN, SEN NE TERBİYEDEN MUAFSIN YA?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oluşturdukları 'Millet İttifakı' kapsamında Denizli'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ilk kez dün ortak miting yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de kendisine yönelik sözleri nedeniyle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz ülkemizi kardeşlikle, birlikle, beraberlikle, dayanışmayla, muhabbetle, güçlendirmeye çalıştıkça birileri ısrarla bölücülük fitnesini içimize sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. İşte biliyorsunuz ülkemizde 1984 yılından beri eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Bu örgüt, bugüne kadar en başta Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını, camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğinin peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerimizin, polisimizin korucularımızın karşılarında tutunamayanlar, silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi olmamıştır. Şimdi bir yalan uydurdular. Ne biliyor musunuz? Ben güya HDP'ye oy veren Kürt'leri terörist ilan ediyor muşum. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Meral Hanım da dün Denizli'de utanmadan, sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan, sen ne terbiyeden muafsın ya? Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Asla ve katta. Benim işim yöneticilerle halkımla değil. Ve yöneticilerle derken ekranlarda bakın şimdi teröristler burada."

'İNŞALLAH 31 MART BUNLARIN SONU OLACAK'

Konuşması sırasında HDP'li milletvekilleri ile terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin konuşmalarını içeren görüntüleri alandakilere dev ekrandan izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ne diyor; 'Kürdistan'da oyları HDP'ye vereceksiniz ama batıda da AK Parti'yi ve MHP'yi yok edeceksiniz' Kim bunu söyleyen? HDP'nin eş başkanı. Değerli kardeşlerim soruyorum sizlere? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ha bu adam çok meraklıysa Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Ama benim ülkemde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara bölgemiz var. Ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Bu nedir bu? Bu, bölücülüktür. Ne diyor; Bizim arkamızda YPG var, PYD var, PKK var.' Yahu bu şimdi terörist değil mi? Ben bunları söylüyorum. Peki bizim arkamızda? Mardinli var. Bizim arkamızda Allah'ımız var Allah'ımız. Diyor, 'Eğer 1 Temmuz'a kadar terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapınızda'. Kim bu? İşte bu da terörist. Hani ne oldu? Sıkıysa gel çık meydana. Şu anda Gabar'da, Tendürek'te bunları inlerine gömdük mü? Benim milletimi rahatsız edenlerin biz her zaman karşısındayız. Benim için Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gücü'süyle, Abaza'sıyla, Arap'ıyla, sizler benim kardeşimsiniz. Ve ben hiçbir ayrım yapmaksızın yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum. Şimdi Meral Hanım utanmadan sıkılmadan bu yalanı söylüyor. Benim Denizlili kardeşlerim onlara nasıl hitap ettiğimi biliyor. Şimdi bunlar kalkıp böyle asparagas haberlerle, yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak. Onun için çok çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından alandakilere kenevir torbasında Rize çayı dağıttı.