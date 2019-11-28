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Erdoğan’dan Alevi açıklaması: Uyanık olmalıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de Alevi ailelerin evlerinin işaretlenmesiyle ilgili olarak provokasyonlara karşı uyanık olunması çağrısı yaptı.

Erdoğan Almanya’yı da "Alisiz Alevilik" yaratmaya çalışmakla suçladı.İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevilere ait bazı evlere kırmızı boya ile çarpı işareti yapılarak "Defol Alevi" yazılmasına tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Din Şurası kapanış programında yaptığı konuşmada konuyla ilgili olarak, "Son günlerde bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Niye? Ülkemizi bölmek, parçalamak için. Açık ve net söylüyorum: Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır ve bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır" dedi.

"Bu tarz projelerle insanların arasına nifak tohumları ekilmesine rıza göstermeyeceklerini" söyleyen Erdoğan, "Bunları geçmişte Çorum‘da yaşadık, Maraş‘ta yaşadık. Onlarca evladımızı bu provokasyonlara kurban vermiş bir millet olarak bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız" diye konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanlığının son dönemde Alevi vatandaşlarla ilgili attığı kucaklayıcı atılımları yakından takip ettiğini ve gönülden desteklediğini" söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde muhabbetimizi güçlendirecek bu tarz faaliyetlere daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğine inanıyorum. Siz yaralı gönüllere dokunmaz, onları tamir etmezseniz başkaları zehirli oklarıyla o kalpleri parçalayacaktır" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya suçlama

Suriye ve Irak‘ı örnek veren Erdoğan, ırk, dil, mezhep, meşrep farklılıkları öne çıkarılarak Müslümanlar arasındaki fay hatlarının daha da keskinleştirildiğini, "aynı dine, aynı peygambere, aynı mukaddes kitaba inanan, her gün beş vakit aynı kıbleye yönelen kalpler arasına nifak tohumları ekildiğini" kaydetti.

Şiilik ve sünniliğin belli çevreler tarafından ayrı bir din gibi yansıtılmaya çalışıldığını belirten Erdoğan, "Batı'da pişirilen, son dönemde ülkemize ihraç edilmeye çalışılan Alisiz Alevilik gibi kimi yıkıcı projelerin toplumumuz içinde pofpoflanmasının gerisinde yine bu senaryolar var. Açık ve net söylüyorum: Alman devleti Alisiz Aleviliğe çok ciddi bedeller ödemek suretiyle İslam dünyasında, özellikle de ülkemizde bir bölünmenin tohumlarını ekmek istiyor" suçlamasında bulundu.

Çarpı işaretini çiçeğe dönüştürdü

İzmir'de evinin duvarına kırmızı boya ile "X" işareti yapılan Bayram Şenal ise, çarpı işaretini siyah boya ile gül resmine dönüştürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İzmir Valisi Erol Ayyıldız yaptığı açıklamada, söz konusu mahallede Alevi vatandaşların yaşadığının öğrenildiğini belirterek, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayla ilgili olarak, "O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm. Bizim arkadaşlarımız bu kişiyi bulacak. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bizzat tarafız. Bu kişi bulunacak ve bedelini ödeyecek. Benim bakanlığım döneminde bu tür olaylar çok az yaşandı ama hiçbiri faali meçhul olarak kalmadı. Milletin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok" diye konuştu.

DHA / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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