Erdoğan’dan Alevi açıklaması: Uyanık olmalıyız

Erdoğan Almanya’yı da "Alisiz Alevilik" yaratmaya çalışmakla suçladı.İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevilere ait bazı evlere kırmızı boya ile çarpı işareti yapılarak "Defol Alevi" yazılmasına tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Din Şurası kapanış programında yaptığı konuşmada konuyla ilgili olarak, "Son günlerde bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Niye? Ülkemizi bölmek, parçalamak için. Açık ve net söylüyorum: Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır ve bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır" dedi.

"Bu tarz projelerle insanların arasına nifak tohumları ekilmesine rıza göstermeyeceklerini" söyleyen Erdoğan, "Bunları geçmişte Çorum‘da yaşadık, Maraş‘ta yaşadık. Onlarca evladımızı bu provokasyonlara kurban vermiş bir millet olarak bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız" diye konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanlığının son dönemde Alevi vatandaşlarla ilgili attığı kucaklayıcı atılımları yakından takip ettiğini ve gönülden desteklediğini" söyleyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde muhabbetimizi güçlendirecek bu tarz faaliyetlere daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğine inanıyorum. Siz yaralı gönüllere dokunmaz, onları tamir etmezseniz başkaları zehirli oklarıyla o kalpleri parçalayacaktır" ifadelerini kullandı.