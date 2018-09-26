Erdoğan'dan Almanya ziyareti öncesi yakınlaşma mesajı

Erdoğan ayrıca papaz Brunson konusunda kararı siyasilerin veremeyeceğini söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a verdiği söyleşide Almanya ile ilişkiler, ev hapsinde tutulan ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın durumu ve İdlib ile ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyaretinin ikili ilişkileri yeniden canlandırmasını ve ticaret hacmini arttırmasını umduğunu söyledi. Erdoğan bu gezi kapsamında Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Erdoğan ayrıca Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camii'nin de açılışını yapacak.

Brunson konusu yargıda

Papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, yargı bağımsızlığına vurgu yaparak, Brunson ile ilgili kararı yargının vereceğini söyledi. Erdoğan, "12 Ekim'deki mahkeme ne karar verir şu anda bilemem... Buna siyasiler karar veremez" dedi.