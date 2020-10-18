Erdoğan’dan Amerika ve Rusya’yla Fransa’ya Tepki

591 projenin toplu açılış töreni ve partisinin il kongresi için Şırnak’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Libya ve Suriye’deki gelişmeler nedeniyle Amerika, Fransa ve Rusya’ya tepki gösterdi. Erdoğan, Türkiye’nin sessiz durmayacağını söyledi. Partisinin il kongresinde partililere hitaben bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar, Libya ve Suriye’de yaşanan gelişmeler vardı. Erdoğan, Minsk grubu üyelerine tepki gösterdi. Minsk üçlüsünün Dağlık Karabağ sorununu çözmediğini savunan Erdoğan, Batı ülkelerini Ermenistan’a silah yardımı yapmakla suçladı. Türkiye’nin bölgede yaşanan gelişmeler karşısında sessiz durmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Biz niye Azerbaycan'da varız? Niye Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız? Dikkat edin ne deniyor? Minsk üçlüsü, kimdir Minsk üçlüsü? Amerika, Rusya, Fransa. Peki bunlar kimin yanında yer aldılar? Ermenistan'ın yanında yer aldılar ve Ermenistan'a Ermeniler’e her türlü silah desteğini veriyorlar mı veriyorlar. Bütün bunlar yapılırken şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermeniler’e karşı çok ciddi bir mücadele içindeler. Bu mücadeleyi neden veriyorlar? Çünkü Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları Ermeniler’den kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal, daha tabii ne olabilir? 30 yıldır Amerika, Rusya, Fransa kalkıp da bu müzakereyi bitirmediler ve Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Şimdi de Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki bu topraklarını kurtarmanın mücadelesini veriyorlar. Rabbim yardımcıları olsun, inanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları Ermeniler’den alacaklar. Libya aynı şekilde, orada da bakıyorsunuz Wagner denilen Rusların paralı askerleri var ve bu paralı askerler Libya'da, Libyalı kardeşlerimizin karşısında ve darbeci Hafter’e destek veriyorlar. Bize ne diyorlar, orada ne işiniz var? Biz zulüm neredeyse oradayız. Diyorlar ki Suriye'de ne işiniz var? 911 kilometre bizim sınırımız var. 911 kilometre sınırımızın olduğu bir yerde böyle bir işgal varsa, biz bu işgalden oradaki kardeşlerimizi kurtarmayacak mıyız? Sınırlarımızı güvence altına almayacak mıyız? Bu niye birilerini rahatsız ediyor? Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız. Amerika'nın 24 tane üssü var Suriye'de. Amerika'nın 11000 kilometre öteden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? Öbür taraftan 3 bini aşkın tır silah mühimmat araç gereç getiriyor buraya hayırdır, ne işin var burada? Bunların ne ile izah edeceksiniz? Ama dünya, Batı şu anda Azerbaycan’ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi bu gece ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu ve tekrar saldırmaya başladılar. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkarıyor mu çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman Türkiye'ye bak hiç de sessiz durmuyor diyorlar, durmayacağız. Biz hakkın ve haklının yanında yer alacağız” dedi.

Hendek Tepkisi Erdoğan, 5 yıl önce yaşanan hendek ve barikat çatışmalarını da hatırlatarak, şöyle devam etti; “Şırnak'ı Iraklaştırmak, Suriyeleştirmek için hem siyasi hem terör boyutu ile uğraşanlar bu gerçekleri görmüyor mu? Elbette görüyor ama onların derdi size daha iyi daha özgür, daha müreffeh bir hayat, gelecek sağlamak değil ki. Onların tek derdi kendilerini el altından verilen ajandada yazılanları uygulamaktır. Onların tek çabası Türkiye'yi Iraklaştırmak Suriyeleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaktır. Dağda terörist olarak gezen de, şehirde siyasetçi sıfatıyla dolaşan da, medyada aydın sıfatıyla kalem sallayanın da, hiçbirinin ne Şırnak için ne Türkiye için bir hayali vardır. Hepsi de iplerinin bağlı olduğu yerler nereye gidiyorsa oraya giderler. Hatırlayınız bundan 5-6 yıl önce biz akan kanı durdurmak için demokratik yol ve yöntemleri kullanıyorduk. Terör örgütlerinin bize cevabı ise şehirlerimizi mahalle mahalle çukurlarla bölmeye çalışmak olmuştur. Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyenler ne yaptı? Bizim değil alçak terör örgütünün yanında yer aldı. Çünkü amaçları hepimizin ortak bir meselesini suhuletle çözmek değil, kaos oluşturarak milleti birbirine düşürmektir bunları söylerken elbette geçmişte yapılan hataları, kötü uygulamaları eksik ve yanlış işleri görmezden geliyor değiliz. Bir avuç tek parti devri seçkini dışında bu milletin tamamı aynı sıkıntıları yaşadı.”