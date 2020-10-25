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Erdoğan’dan Amerika’ya: “Kiminle Dans Ettiğinin Farkında Değilsin”

25.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da Amerika'yı hedef aldığı konuşmasında, "Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap” ifadelerini kullandı

Erdoğan’dan Amerika’ya: “Kiminle Dans Ettiğinin Farkında Değilsin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’da partisinin Olağan İl Kongres’inde konuştu. Erdoğan konuşmasında Amerika’yla ilişkilere de yer verdi. Erdoğan, "Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor. Diyor ki biz sizin yanınızda kim var biliyoruz, Erdoğan var Türkiye var. Biz Türkiye’ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Macron’a eleştirilerine devam etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan’ın hedefinde Hollanda’da Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders da vardı. Erdoğan, “Son zamanlarda Fransa’nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor. Sen önce kendine bak, nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir vaka. Bunun için bir kontrolden geçmesi lazım. Hollanda’da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil, haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya’da yaşadık, İtalya’da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol yürüdünüz" dedi.

Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron hakkında ‘‘zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var’’ şeklindeki sözlerinden sonra Ankara Büyükelçisi Herve Magro’yu Paris’e çağırmıştı.

Fransa: "Gereksiz polemiğe girmeyeceğiz"

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Erdoğan’ın sözleri kabul edilemez. Aşırılık ve kabalık bir yöntem olamaz. Erdoğan’ın siyasi yolunu değiştirmesini istiyoruz çünkü bu her bakımından tehlikeli. Gereksiz polemiğe girmeyeceğiz ve bu hakaretleri kabul etmiyoruz’’ denmişti.

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