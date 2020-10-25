Erdoğan’dan Amerika’ya: “Kiminle Dans Ettiğinin Farkında Değilsin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’da partisinin Olağan İl Kongres’inde konuştu. Erdoğan konuşmasında Amerika’yla ilişkilere de yer verdi. Erdoğan, "Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor. Diyor ki biz sizin yanınızda kim var biliyoruz, Erdoğan var Türkiye var. Biz Türkiye’ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Macron’a eleştirilerine devam etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan’ın hedefinde Hollanda’da Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders da vardı. Erdoğan, “Son zamanlarda Fransa’nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor kalkıyor Erdoğan ile uğraşıyor. Sen önce kendine bak, nereye gidiyorsun ona bak. Bu bir vaka. Bunun için bir kontrolden geçmesi lazım. Hollanda’da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil, haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya’da yaşadık, İtalya’da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla yol yürüdünüz" dedi.