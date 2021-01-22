Erdoğan’dan Aşı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti CoronaVac aşısı için Çin'den onay alındığını ve 10 milyon doz aşının bu haftasonunda Türkiye'ye ulaşabileceğini söyledi.

Çin biyoteknoloji firması Sinovac Biotech tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi daha önce Türkiye'ye gönderilmiş ve çoğu sağlık çalışanı ve yaşlılar olmak üzere 1 milyon 170 bin kişiye birinci doz aşıları yapılmıştı.

İstanbul'da Cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan "İkinci parti aşımızın Çin'den onayı çıktı" dedi ve "Büyük ihtimalle bu haftasonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek" şeklinde konuştu.

Bir hafta önce başlayan aşı çalışmaları kapsamında ilk iki günde çoğu sağlık çalışanı olmak üzere 600 bin kişi aşılanmış, daha sonra bu sayıda azalma görülmüştü.

Sağlık Bakanlığı, yeni parti CoronaVac aşısını da dağıtımı yapılmadan önce onay sürecinden geçirecek. Aşılama çalışmalarının başlaması öncesindeki bu sürecin yaklaşık iki hafta sürmesi bekleniyor. Bu da Türkiye'nin önümüzdeki iki hafta boyunca günde sadece 100 bin kişiyi aşılayabileceği anlamına geliyor.

Türkiye'de 2020 Mart ayından bu yana 2 milyon 400 binden fazla doğrulanmış Corona enfeksiyonu vakası kayda geçerken salgın nedeniyle 24 bin 640 kişi hayatını kaybetti. Son aylarda vaka sayılarında artış kaydedilmesi nedeniyle hükümet, Aralık ayından bu yana haftasonları sokağa çıkma yasağı, hafta içindeyse belirli yaş gruplarına sokağa çıkma kısıtlaması uyguluyor.