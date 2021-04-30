HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'dan "aşı tedariği" açıklaması

Erdoğan'dan "aşı tedariği" açıklaması

30.04.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı tedariği konusunda "Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum" açıklaması yaptı.

Erdoğan'dan "aşı tedariği" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs aşıları konusunda konuşan Erdoğan, "Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda zaten elimizde aşı var. Rusya'ya yaptığımız görüşmeleri yaptık Sputnik aşısı geliyor gelecek" dedi. Erdoğan yerli aşının ise Eylül-Ekim gibi üretimine başlanacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca, "Putin ile yapacağımız görüşmelerle Rusya'dan çok ciddi bir aşı gelecek. Almanya'dan aldığımız bir söz var, BioNtech de gelecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Nisan Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı tedariğinin "önümüzdeki iki ay için güçleştiğini ancak sonrasında aşı bolluğu beklendiğini" belirtti. Koca, yerli aşı üretimine ilişkin çalışmalar konusunda "Yerli inaktif aşımız Faz 2 denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır" diye konuştu.

Türkiye altı ay içinde 50 milyon doz Rus Sputnik V aşısı alımı için anlaşma imzaladığını da duyurdu.

DHA /HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
3 günde 24 bin araç giriş yaptı, nüfusu 4'e katlandı3 günde 24 bin araç giriş yaptı, nüfusu 4'e katlandı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Hindistan mutantı uyarısı: Gözümüz korktu

Hindistan mutantı uyarısı: Gözümüz korktu

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor!

Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor!

Devlet memurlarıyla ilgili önemli karar!

Devlet memurlarıyla ilgili önemli karar!

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.