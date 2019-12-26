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  4. Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü mesajı

Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya geliş yıl dönümü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 17:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından birinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi olduğunu söyledi. Erdoğan, "İstiklal Savaşımızın karargâhı haline gelen Ankara, vatanımızın kaderinin tayin edildiği önemli bir merkez olmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara’ya gelişinin ardından, İstiklal Savaşı’nın esasları ortaya konulmuş, aziz milletimizin vatanın bütünlüğü, bağımsızlığı, birlik ve beraberliğin muhafazası uğruna canı pahasına mücadele edeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması neticesinde milli iradenin vücut bulduğu Ankara, daha sonraki süreçte ülkemizin başkenti ilan edilmiş ve bugüne kadar önemli kararların alındığı bir merkez olagelmiştir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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