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Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü için mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kurtuluş Savaşı'nın merkezi durumuna gelen Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreçte çok önemli kararlara ev sahipliği yapmıştır" dedi.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Kurtuluş Savaşı'nın merkezi durumuna gelen Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreçte çok önemli kararlara ev sahipliği yapmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Aralık Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin milli mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'nın merkezi durumuna gelen Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreçte çok önemli kararlara ev sahipliği yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve beraberindekileri büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralılar, bağımsızlık ve istikbalimize sahip çıkma yolunda atılan her adıma destek olmuşlardır. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da küçük bir şehir olan Ankara, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte başkent sıfatıyla taçlanmış, ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerinde de öncü rol oynamıştır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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